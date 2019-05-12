Olay maç! 15 kırmızı kart..
Karabük'te oynanan Karabük-Denizli U19 maçının uzatma dakikalarında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında yeşil saha karıştı.
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ekipleri ve teknik heyetler zorlukla ayırırken, hakem Sefer Yılmaz, Denizlispor'dan 8, Karabük'ten 7 oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
Karabükspor'un hocası Erkan Çakır da tribüne gönderildi.
15 oyuncunun kırmızı kartla oyun dışında kalması nedeniyle maç kalan 1 dakikalık bölüm tamamlanmadan bitti.
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