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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
28.09.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Olay itiraflar: Numara yaptım...

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Olay itiraflar: Numara yaptım...

Galatasaray'ın 33 yaşındaki sağ beki Mariano, ESPN'in Brezilya edisyonuna verdiği röportajda çok ses getirecek açıklamalar yaptı.

Tecrübeli savunmacı; İstanbul'daki deprem, Türkiye'deki ilk zamanları, Fenerbahçe derbisi ve geleceğiyle ilgili flaş itiraflarda bulundu. İşte yıldız ismin birbirinden çarpıcı sözleri:

"Depremde çok korktuk"
"Antrenmandan evime yeni dönmüştüm ki bir ses duydum. İlk başta gürültünün üst komşumdan geldiğini zannettim. Ancak daha sonrasında sallantıyı hissettim. O anki ilk düşüncem kanepenin arkasındaki kızımı yanıma almaktı. Böyle bir şeyi daha önce hiç yaşamamıştım. Eşim de o çok korktu."

"Ailemi Türkiye'ye gelmeye zor ikna ettim"
"Galatasaray'a gideceğimi ilk duyduğum zamanlar biraz tuhaftı. Zira Türkiye hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Brezilya'dayken Türkiye hakkında duyduğum tek şey terördü. Bu nedenle ailemi ikna etmek çok zor oldu. Ancak aldığım teklif çok iyiydi. Buradaki baskı, Brezilya'dakiyle aynı. Kazandığınızda büyük bir destek görüyor, kaybettiğinizde ise eleştiriliyorsunuz. Burada yalnızca güzel zamanlar geçirdiğim için mutluyum."

"Numara yaptım, dalga geçtiler"
"Galatasaray'a geldiğim günden bu yana evimizde maç kaybetmiyoruz. Bu, bizim açımızdan büyük bir başarı ve ayrıcalık. Şu ana kadar burada edindiğim tecrübeler, depremi bir kenara koyarsak harikaydı. Bir ara antrenmanlara sürekli aynı arabayla gidiyorduk. Bir gün sürüyordum, ertesi gün Maicon, sonra da Muslera.

Bir defasında tesislerin önüne pek çok taraftar gelmişti. Bunu görünce uyuma numarası yaptım. Çünkü o zamanlar imza vermek istemiyordum. Taraftarlar arka camı açtı ve beni kameraya aldı. Bunun üzerine 'uyuma numarası yapan futbolcu' diye benimle uzun süre dalga geçtiler."

"Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum"
"Eğer Fenerbahçe'yi yenersek Paris Saint Germain ile oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçından önce büyük bir güven kazanacağız. Türkiye'dek derbiler tek kelimeyle eşsiz ve insana ürperti veriyor. Taraftarlar çok fanatik olduğundan derbi günlerinde şehirde hayat duruyor. Tesislere gelip bizi yüreklendiriyorlar. Bu maçlar; duygu, adrenalin ve atmosfer anlamında yaşadığım en büyük tecrübeydi.


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