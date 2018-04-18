Olay ikili yarın neler yapacak?
Yarın bütün gözler Fenerbahçe-Beşiktaş maçında olacak. Mete Kalkavan'ın ve yardımcısı Ceyhun Sesigüzel'in geçmiş maçlardaki performansı, iki takımın taraftarları arasında en çok konuşulan konuların başında geliyor.
Mete Kalkavan bu sezon 21 Süper Lig maçı yönetti, 100 sarı kart çıkarttı. 8 kere beyaz noktayı gösteren Mete Kalkavan, 4 kere de kırmızı kartına başvurdu.
Beşiktaş’ın bu sezon 3. haftadaki Bursaspor ve 9. haftadaki Başakşehir maçlarında düdük çaldı. Bursaspor maçını 2-1 kazanan Beşiktaş, Başakşehir ile 1-1 berabere kalmıştı.
Fenerbahçe’nin 5. haftadaki Alanyaspor, 13. haftadaki Antalyaspor ve 25. haftadaki Yeni Malatyaspor deplasmanlarında görev aldı. 3 maçı da Fenerbahçe kazandı. 20. haftada, Şükrü Saraçoğlu’nda oynanan Gençlerbirliği maçında da düdük çaldı, karşılaşma 2-2 bitti.
Mete Kalkavan, bugüne kadar sadece 1 kere Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yönetti.
3 Mart 2013’teki maçı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı. Fenerbahçe’nin başında yine Aykut Kocaman vardı, Caner Erkin ve Gökhan Gönül de Fenerbahçe forması giyiyordu.
Fenerbahçe’nin 1 golü ofsayt nedeniyle iptal edilmiş ve uzun süre gündemi meşgul etmişti.
Bu maçın sonrasında, Mete Kalkavan ceza olarak Süper Amatör Lig'deki Feriköy-Mevlana maçına atanmıştı.
5 Kasım 2016’daki Beşiktaş-Trabzonspor maçından sonra Beyaz TV’ye konuşup, Quaresma’yı atmayarak hata yaptığını dile getirmişti. Yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar'dı.
4 Şubat 2017'de Başakşehir ile Galatasaray arasında, kupada oynanan ve Başakşehir’in Galatasaray’ı 2-1 yendiği maçta Başakşehir’in ilk golünde ofsaytı süzemeyen, Emre Belözoğlu’nun dirseğini es geçen yardımcı hakem de Ceyhun Sesigüzel'di ve yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Mete Kalkavan ile birlikte görev alacak.
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