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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
18.04.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

Olay ikili yarın neler yapacak?

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Olay ikili yarın neler yapacak?

Yarın bütün gözler Fenerbahçe-Beşiktaş maçında olacak. Mete Kalkavan'ın ve yardımcısı Ceyhun Sesigüzel'in geçmiş maçlardaki performansı, iki takımın taraftarları arasında en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Mete Kalkavan bu sezon 21 Süper Lig maçı yönetti, 100 sarı kart çıkarttı. 8 kere beyaz noktayı gösteren Mete Kalkavan, 4 kere de kırmızı kartına başvurdu.

Beşiktaş’ın bu sezon 3. haftadaki Bursaspor ve 9. haftadaki Başakşehir maçlarında düdük çaldı. Bursaspor maçını 2-1 kazanan Beşiktaş, Başakşehir ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe’nin 5. haftadaki Alanyaspor, 13. haftadaki Antalyaspor ve 25. haftadaki Yeni Malatyaspor deplasmanlarında görev aldı. 3 maçı da Fenerbahçe kazandı. 20. haftada, Şükrü Saraçoğlu’nda oynanan Gençlerbirliği maçında da düdük çaldı, karşılaşma 2-2 bitti.

En Çok Oynanan Bahis
  • 576Fenerbahçe - Beşiktaş
    1
    MS1
    2,20
    2570kez oynandı
Hemen Oyna
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Mete Kalkavan, bugüne kadar sadece 1 kere Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yönetti.

3 Mart 2013’teki maçı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı. Fenerbahçe’nin başında yine Aykut Kocaman vardı, Caner Erkin ve Gökhan Gönül de Fenerbahçe forması giyiyordu.

Fenerbahçe’nin 1 golü ofsayt nedeniyle iptal edilmiş ve uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Bu maçın sonrasında, Mete Kalkavan ceza olarak Süper Amatör Lig'deki Feriköy-Mevlana maçına atanmıştı.

5 Kasım 2016’daki Beşiktaş-Trabzonspor maçından sonra Beyaz TV’ye konuşup, Quaresma’yı atmayarak hata yaptığını dile getirmişti. Yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar'dı.

4 Şubat 2017'de Başakşehir ile Galatasaray arasında, kupada oynanan ve Başakşehir’in Galatasaray’ı 2-1 yendiği maçta Başakşehir’in ilk golünde ofsaytı süzemeyen, Emre Belözoğlu’nun dirseğini es geçen yardımcı hakem de Ceyhun Sesigüzel'di ve yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Mete Kalkavan ile birlikte görev alacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş TEK MAÇ - 19 Nisan 2018Nesine TV yorumcusu Rıdvan Aksu, 19 Nisan Perşembe günü saat 20:30’da başlayacak Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini sizler için analiz etti ve ‘TEK MAÇ’ oynama şansının olduğu maçta Özel Etkinlik tercihini paylaştı.
daha fazla video için

 

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