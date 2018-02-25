Olay teklif iddiasına, Yıldırım yanıt!
Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, Aziz Yıldırım'ın Sadettin Saran'a yöneticilik teklif ettiğini ancak olumsuz yanıt aldığını iddia etti. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, açıklama yaptı.
Serdar Ali Çelikler, NTV Spor'da yayınlanan Kırmızı Çizgi programında Aziz Yıldırım hakkında flaş bir iddia ortaya attı. Çelikler, seçim çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım'ın Sadettin Saran'a teklif yaptığını söyledi.
Serdar Ali Çelikler dün geceki programda, "Buradan açıklıyorum. Aziz Yıldırım şimdi Aziz Yılmaz ile de barıştı. En son Sadettin Saran'a yöneticilik teklif etmiş ama Sadettin Saran kabul etmemiş." açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da bu konuşmanın ardından, Sadettin Saran ve Aziz Yılmaz'a yöneticilik teklif ettiği iddilarını yalanladı.
RESMİ SİTEDEN YALANLADI
Yıldırım'ın kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklaması şu şekilde:
"Bugün NTVSPOR'da yayınlanan Kırmızı Çizgi isimli programda, Serdar Ali Çelikler'in, Aziz Yılmaz ve Saadettin Saran ile irtibata geçtiğim ve teklifler götürdüğüm yönündeki iddiaları yalandır.
Bahsedilen isimlerle herhangi bir konuşmam ya da iletişimim olmamıştır. Konuyla ilgili iddiaların yalan olduğu, bahse konu kişilere sorulması halinde de doğrulanacaktır.
Bu tür uydurma ve yalan iddialara itibar edilmemesini kamuoyunun dikkatine sunarım.
Saygılarımla."
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