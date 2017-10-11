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Olay iddia: Neymar'ın annesine küfretti

Brezilya teknik direktörü Tite, Beşiktaş ve Şili Milli Takımı futbolcusu Gary Medel'in, Neymar'ın annesine küfrettiğini söyledi.

Hürriyet Haber
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Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın Güney Amerika Elemeleri'nde grup birincisi olarak kupaya katılmaya hak kazanan BrezilyaŞili'yi 3-0'la geçti ve rakibinin hayallerini suya düşürdü. Maç sonu konuşan Brezilya teknik direktörü Tite'nin hedefinde Beşiktaşlı Gary Medel vardı.

Maçta 1 asistle oynayan Neymar'ın Medel'in küfrüne maruz kaldığını öne süren Tite, Neymar'ın gördüğü sarı kartın nedeninin Medel'in Brezilyalı yıldızın annesine küfür etmesinden kaynaklandığını savundu.

Tite, 'Devre arasında ne yaşandığını biliyoruz. Bazen adam annenizi, Neymar'ın annesini ya da benim annemi rencide ettiğinde bunu göğsünüzde yumuşatmanız gerekir. Medel'den bahsediyorum' diye konuştu.

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