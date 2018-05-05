Olay Fatih Terim sözleri! Igor Tudor...
Igor Tudor, “G.Saray, Terim’i almaya karar verdi. Bunun için çok fazla bir açıklama yapmaya gerek yok” dedi. Bu sözlerle, Sarı-Kırmızılı camiada tecrübeli hocaya karşı hiçbir şansı olmadığını da belirtmiş oldu.
Galatasaray’ın eski Teknik Direktörü Igor Tudor, geçtiğimiz günlerde Serie A ekibi Udinese’nin başına geçmişti. Hırvat çalıştırıcı, La Gazzetta dello Sport’a Galatasaray’dan ayrılış süreciyle ve Udinese’nin başına geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Sarı-Kırmızılı takımdan sebepsiz yere gönderildiğinin altını çizen Tudor, “Galatasaray, Teknik Direktör olarak Fatih Terim’i almaya karar verdi. Bunun için çok fazla bir açıklama yapmaya gerek yok” dedi. Bu sözlerle Terim karşısında hiç şansı olmadığını da belirtmiş oldu.
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Hırvat hoca, “Türkiye muhteşem. Yaklaşık 10 yeni stat var ve çok önemli yatırımlar yaptılar” yorumunda da bulundu. Udinese’nin Teknik Direktörü olmasına değinen genç teknik adam, ‘’Udinese maceram çok çabuk gelişti. Menajerim Seric aradı. Beni neden seçtiklerini Udinese’ye sormalısınız ama bence iyiyim” dedi.
Tudor, Udinese’nin başında çıktığı ilk karşılaşmada Benevento ile 3-3 berabere kaldı. Lig sonuncusuna karşı alınan bu netice, Udinese taraftarlarını mutlu etmemişti. Bazılarına göre de Igor Tudor çok yanlış bir seçimdi.
SÜPER LİG’DEN TEKLiF GELMEDİ
iddialara göre Tudor, Udinese öncesinde Süper Lig’den sürekli teklif bekledi. Ancak hiçbir takım onunla ilgilenmedi. G.Saray’dan sonra boşa çıktığı dönemde Türkiye ziyaretlerinde bulundu.
Burada bazı takımlarla görüştü. Ancak istediği bir teklif yapılmadı. Udinese seçeneği sonrasında da hemen olumlu yanıt vererek Serie A’nın yolunu tuttu. Tudor’la ilgili daha önce Kasımpaşa ve Bursaspor gibi takımların adı geçmişti. Ancak G.Saray’da yaptığı hatalı taktik tercihler sonrasında Türkiye’deki kredisini tamamen tüketmiş oldu. (Akşam)
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