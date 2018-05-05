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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.05.2018 - 08:13, Son Güncelleme:

Olay Fatih Terim sözleri! Igor Tudor...

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Olay Fatih Terim sözleri! Igor Tudor...

Igor Tudor, “G.Saray, Terim’i almaya karar verdi. Bunun için çok fazla bir açıklama yapmaya gerek yok” dedi. Bu sözlerle, Sarı-Kırmızılı camiada tecrübeli hocaya karşı hiçbir şansı olmadığını da belirtmiş oldu.

Galatasaray’ın eski Teknik Direktörü Igor Tudor, geçtiğimiz günlerde Serie A ekibi Udinese’nin başına geçmişti. Hırvat çalıştırıcı, La Gazzetta dello Sport’a Galatasaray’dan ayrılış süreciyle ve Udinese’nin başına geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarı-Kırmızılı takımdan sebepsiz yere gönderildiğinin altını çizen Tudor, “Galatasaray, Teknik Direktör olarak Fatih Terim’i almaya karar verdi. Bunun için çok fazla bir açıklama yapmaya gerek yok” dedi. Bu sözlerle Terim karşısında hiç şansı olmadığını da belirtmiş oldu.

TÜRKİYE MUHTEŞEM BiR ÜLKE
Hırvat hoca, “Türkiye muhteşem. Yaklaşık 10 yeni stat var ve çok önemli yatırımlar yaptılar” yorumunda da bulundu. Udinese’nin Teknik Direktörü olmasına değinen genç teknik adam, ‘’Udinese maceram çok çabuk gelişti. Menajerim Seric aradı. Beni neden seçtiklerini Udinese’ye sormalısınız ama bence iyiyim” dedi.

Tudor, Udinese’nin başında çıktığı ilk karşılaşmada Benevento ile 3-3 berabere kaldı. Lig sonuncusuna karşı alınan bu netice, Udinese taraftarlarını mutlu etmemişti. Bazılarına göre de Igor Tudor çok yanlış bir seçimdi.

SÜPER LİG’DEN TEKLiF GELMEDİ
iddialara göre Tudor, Udinese öncesinde Süper Lig’den sürekli teklif bekledi. Ancak hiçbir takım onunla ilgilenmedi. G.Saray’dan sonra boşa çıktığı dönemde Türkiye ziyaretlerinde bulundu.

Burada bazı takımlarla görüştü. Ancak istediği bir teklif yapılmadı. Udinese seçeneği sonrasında da hemen olumlu yanıt vererek Serie A’nın yolunu tuttu. Tudor’la ilgili daha önce Kasımpaşa ve Bursaspor gibi takımların adı geçmişti. Ancak G.Saray’da yaptığı hatalı taktik tercihler sonrasında Türkiye’deki kredisini tamamen tüketmiş oldu. (Akşam)

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