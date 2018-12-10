Olay F.Bahçe paylaşımı! Melo ve Podolski...
Fenerbahçe, Akhisar'a 3-0 yenildi. Galatasaray'ın eski yıldızlarından sosyal medyayı sallayan paylaşımlar geldi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri kızdırdı. Melo'nun ardından Galatasaray'ın bir başka eski futbolcusu Lukas Podolski de sosyal medyadan imalı bir mesaj paylaştı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği maçın ardından bir paylaşım yaptı. Instagram hikayesine Süper Lig puan durumunu paylaşan Felipe Melo, küme düşme hattında bulunan Fenerbahçe'ye dikkat çekti.
Lukas Podolski ise sosyal medya hesaplarından köfte fotoğrafı paylaşarak 'Afiyet olsun çocuklar' mesajını düştü. Bu paylaşım da Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.
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