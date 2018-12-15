Olay Beşiktaş itirafı! Rıza Çalımbay...
Geçtiğimiz ay Atiker Konyaspor'la yollarını ayıran Rıza Çalımbay, TRT Spor'da katıldığı Ajans Saati programında gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı.
Son olarak Atiker Konyaspor'u çalıştıran ve geçtiğimiz kasım ayında görevine son verilen Rıza Çalımbay'dan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.
Çalımbay, TRT Spor'da katıldığı Ajans Saati programında Beşiktaş'ı yeniden çalıştırıp çalıştırmayacağıyla ilgili soruya "Teklif gelirse göreve her zaman hazırım." şeklinde yanıt verdi.
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