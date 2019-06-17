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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
17.06.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Oktay Uludoğan kimdir kaç yaşında?

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Oktay Uludoğan kimdir kaç yaşında?

Oktay Uludoğan, son günlerde birçok kişinin araştırdığı isimler arasında yer almaya devam ediyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı olacağını ifade etmesi üzerinde merak uyandıran Oktay Uludoğan, internet üzerinden sorgulanmaya başlandı. Peki, Oktay Uludoğan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Oktay Uludoğan, 1996 yılında dünyaya gelmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübünde Kongre Üyesi olarak görev alan Uludoğan, Gülsuyu Spor Kulübü'nün de Başkan Yardımcısıdır.

Oktay Uludoğan, "Tüzük değişirse 11.10.2021 5 Yılım dolduğu için 2024 seçimlere katılabilirim ve erken seçim olmadıkça 3 senede bir gerçekleşen seçimli genel kurul 2018 yapıldı 2021 yapılacaktır.. Şayet tüzük değişmezse 10 yılım 11.10.2026 dolacağı için 2027 seçimlerinde aday olacağım" sözleriyle dikkat çekmiştir.

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