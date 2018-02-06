Oktay Mahmuti: uzun oyuncu almamız gerekiyor
Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu E Grubu'nun 6. ve son haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi Alba Berlin'e normal süresi 85-85 biten maçın uzatmasında 97-92 mağlup olan Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Oktay Mahmuti, dengeli bir maç oynadıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mahmuti, iyi mücadele ettiklerini dile getirerek, "İki takımın da üst tura çıkma şansı olmadığı için maç belli bir seviyede oynandı. Bu yüzden maç başa baş geçti. Maçın bir anlamı olmamakla beraber kendi sıkıntılarımıza çözüm üretmeye çalıştık. Maç dengede gitti ama fark açıldıktan sonra savunmayı sertleştirdik ve skoru eşitledik. Son topta maçı kazanabilirdik ama topun nasıl girmediğini herkes gördü." diye konuştu.
Uzun oyuncuya ihtiyacı olduklarını belirten Mahmuti, şunları kaydetti:
"Uzun oyuncu almamız gerekiyor ama bu bana bağlı değil. Son dönemlerde yaşadığımız sıkıntılar, menajerlerle olan ilişkilerden ve borçlardan dolayı bazı oyuncuları alamadık. İhtiyacımız olduğu çok net. Yönetimle görüştük ama imkanlarımız olup olmadığını göreceğiz."
- Alba Berlin cephesi
Alba Berlin Başantrenörü Aito Garcia Reneses, seyircilere güzel bir maç izlettirdiklerini dile getirdi.
Sahaya kazanmak için çıktıklarını ifade eden Reneses, "Galatasaray Odeabank ve bizim üst tura çıkma şansımız yoktu ama iki takımda kazanmak için sahaya çıktı. Bu durum iki ekibin de basketbola saygı gösterdiğini gösterir. Galatasaray'ı da kutluyorum. Çok güzel bir maç izlettik." değerlendirmesinde bulundu.
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