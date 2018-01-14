Oktay Mahmuti: Transfere ihtiyacımız var

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti, "İyi mücadele ettik. Maçtan kopmadık son topa kadar geldik. Bunu alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Sakatlarımız var, verim alamadığımız oyuncular var. Zor bir süreçteyiz. Daha çok çalışarak, daha iyi yerlere geleceğiz. Bu kolay olmayacak ancak bu yola beraber girdiysek, hep beraber mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Mahmuti transfer ile ilgili gelen bir soruya ise "İhtiyacımız var. Yönetimle konuşup bunun kararını vereceğiz" yanıtını verdi.



Galatasaray Odeabank'ın genç oyuncularından Ege Arar, "Takım olarak iyi mücadele ettik. Takımca kenetlenmeye başladık. İyi oynadığımızı düşünüyorum, Efes de gayet iyi oynadı, onları da tebrik ediyorum" dedi.