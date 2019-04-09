Oktay Mahmuti Pınar Karşıyaka'ya yakın
Pınar Karşıyaka’da 2019-2020 sezonu planlaması için şimdiden gelişmeler yaşanmaya başlandı
Fatih Saboviç / Spor Arena | Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’da 2019-2020 sezonu planlaması için şimdiden gelişmeler yaşanmaya başlandı
İzmir ekibinin, Türk basketbolunun önemli isimlerinden Oktay Mahmuti’yi takımın başına getirmek adına temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi.
Şubat ayında bir görüşme gerçekleştiren tarafların, geçtiğimiz günlerde ikinci kez bir araya geldiği ifade edildi.
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