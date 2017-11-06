Oktay Mahmuti kimdir, hangi takımları çalıştırmıştı?

Oktay Mahmuti, (6 Mart 1968, Üsküp, Makedonya), Türk basketbol antrenörü. Yönettiği takımların çok güçlü takım savunmalarına sahip olmasıyla tanınır. Antrenörlüğünün yanında aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Yugoslavya'da yaşadığı dönemlerde önce futbola ilgi duysa da ortaokuldan itibaren basketbola ilgisi artmış ve askerlik sonrasında da 20 yaşında basketbol antrenörlüğüne başlamıştır. Burada Yugoslav basketbolunun o dönemki durumundan etkilenmiş ve Božidar Maljković'i örnek almıştır. Sonrasında da Ekim 1991'de Türkiye'ye gelmiş ve Aydın Örs'ün yanında Ergin Ataman'la birlikte 90'larda Efes Pilsen ekolünün temellerini atmıştır. Lalin ve Alya adında iki kızı bulunmaktadır.

Efes Pilsen (1992-2007)

1992 yılında kısa süre Eczacıbaşı'nda çalıştıktan sonra 1992-93 sezonunda Efes Pilsen'e yardımcı koç olarak gelmiştir. 1999 yılının Kasım ayında Aydın Örs'ün istifasından sonra iki maçta baş antrenör olarak sahaya çıktıktan sonra iki maçta iki galibiyet alıp Ergin Ataman'ın yardımcısı olarak görevine devam etmiştir. 2001 yılının Şubat ayında Efes Pilsen'den ayrılan Ergin Ataman'ın yerine baş antrenörlüğe getirilmiştir. O sezon FIBA SuproLeague'de Efes Pilsen'e final-four oynatmış ve Efes Pilsen Avrupa'nın 1 numaralı kupasında 3. olmuştur. Görev süresince Türkiye Basketbol Ligi'ni üst üste 4 kez kazanmış (2002-2005) ve Efes Pilsen'e 2004-05 ve 2005-06 sezonlarında EuroLeague'de çeyrek final oynatmıştır. Özellikle top-16 liderlerinin direkt olarak final-four oynadığı dönemlerden olan 2003-04 sezonunda Mahmuti yönetimindeki Efes Pilsen final four'u Skipper Bologna deplasmanında aldığı son saniye mağlubiyeti sonrası, 1 galibiyet farkla kaçırmıştır. 2006-07 sezonun sonuna kadar Efes'le 138 Avrupa maçında 86 galibiyet alan Mahmuti, sezon sonunda Efes Pilsen'den ayrılmıştır.

Benetton Treviso (2007-2009)

Efes serüveninin ardından Benetton Treviso ile anlaşmıştır. 2007-08 sezonunda Benetton ile İtalya Kupası'nda yarı final oynamış, Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonu olan EuroCup'ta ise takımını son 32'ye taşımıştır. 2008-09 sezonu ise daha başarılı geçmiştir. O sezon Benetton'u çalıştırırken Eurocup'ta takımına çeyrek final oynatmış ve bu kupada yılın koçu seçilmiştir. Aynı sezon İtalya Basketbol Ligi'ni de 4. sırada bitirmiştir.

Galatasaray (2010-2012)

2010-11 sezonunda Galatasaray'la anlaşmıştır. 2010-11 sezonunda Galatasaray ile play off finaline kalan Mahmuti, yine 2011 yılında Fenerbahçe Ülker'i yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazanmıştır. 2011-12 sezonunda Galatasaray'ın, elemeleri geçerek tarihinde ilk kez EuroLeague'e katılmasını sağlamıştır. Euroleague'de CSKA Moskova ve Olimpiakos gibi takımları evinde deviren Galatasaray'ın Top 16'ya kalmasında büyük pay sahibi olan Mahmuti, 2011-12 sezonunu lider olarak tamamlamasına karşın, play off'larda Beşiktaş Milangaz ile eşleşmiş ve play off'a yarı finalde veda etmiştir. Galatasaray'da görev aldığı dönemde, İstanbul'daki Olympiacos galibiyetinden sonra taraftarlar için söylediği "Onlar bizlerden birisi, aileden birisine teşekkür etmezsiniz. Teşekkürü yabancı birisine edersiniz. Biz onlarla birlikte yürüyoruz, onlarla birlikte mücadele ediyoruz." sözüyle herkesin gönlünde taht kurmuştur. Haziran 2012'de Galatasaray ile yolları ayrılmıştır.

Anadolu Efes (2012-2013)

Galatasaray ile yollarının ayrılmasından sonra son yıllarda Avrupa'da istediği başarıları yakalayamayan Anadolu Efes'in başına geçmiştir. Anadolu Efes'e 2012-13 sezonunda EuroLeague'de çeyrek final oynatmış ve Anadolu Efes sezonu şampiyon bitiren Olimpiakos'a 3-2 yenilerek final-four'u kıl payı kaçırmıştır. Ayrıca sezon içerisindeki top-16 maçlarından İstanbul'daki Brose Baskets galibiyetiyle Oktay Mahmuti, Anadolu Efes ile Avrupa'daki 100. galibiyetini kazanmıştır.[10] Öte yandan Mahmuti yönetimindeki Anadolu Efes, Euroleague'de her sezon en az top-16 oynama başarısı göstermiştir. 2012-13 sezonunda Türkiye liginde ise, Mahmuti yönetimindeki Anadolu Efes normal sezonu 2. tamamlamış, play-off'larda ise yarı finalde Banvit'e elenerek sezonu noktalamıştır. Sonraki sezon Anadolu Efes ile olan sözleşmesi Euroleague top-16 grupları öncesi 23 Aralık 2013 tarihinde karşılıklı feshedilmiştir.

Darüşşafaka (2014-2016)

2014-15 sezonu öncesinde TBL takımlarından Darüşşafaka Doğuş ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.[11] 2014-2015 sezonunda Daçka ile normal sezonu 3. tamamlamasına karşın, play-off'larda Trabzonspor'a sürpriz bir şekilde 2-0'la elenmiştir. Türkiye Kupasında ise takımına yarı final oynatmıştır. 2015-2016 sezonunda Euroleague için wild card alan Daçka'nın ilk EuroLeague macerasında takımın başında olacaktır. 31 Mayıs 2016 tarihinde Darüşşafaka ile sözleşmesi sona ermiştir