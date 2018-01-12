Oktay Mahmuti: Bu performans Galatasaray'a yakışmıyor

Herkesi zor bir sürecin beklediğini söyleyen deneyimli koç, "Tabii değişik bir dönem. Bugün ilk defa çalışmaya başladım. 2010 yılında ilk defa Galatasaray'a geldiğimde sezon başında gelmiştim ve her şey için çok daha fazla zaman vardı. Şu anda ise yürüyen bir düzende birtakım değişiklikler yapmaya çalışacağız. Şunu çok açıkça belirtmem lazım; hepimizi zor bir süreç bekliyor. Oyuncuları da beni de seyircileri de ama hep beraber bir yerlere varmaya çalışacağız. Ondan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

"OLUMSUZ DÜŞÜNCELERİMİ ÇOK FAZLA PAYLAŞMAK İSTEMİYORUM"

Gösterilen performansın Galatasaray camiasına yakışmadığını belirten Mahmuti, şöyle konuştu:

"Açıkçası antrenör olarak çok fazla plan yapmamam gerektiğini öğrendim. Bugün bulduğum bu kadro hakkında olumsuz düşüncelerimi çok fazla paylaşmak istemiyorum. Olumlu düşüncelerim için de bir şey söyleyemiyorum. Açıkçası hiç yorum yapamıyorum çünkü kadroyu tanımıyorum. Bu oyuncuların hepsi kendi kariyerlerinde, değişik zamanlarda değişik yerlerde birtakım katkı gösteren oyuncular ve benim şu anda gördüğüm ise en son maçlardaki performansların ne bir sporcu olarak ne de bir kişi olarak onlara yakışmadığı. Ama her şeyden daha önemlisi bu performans Galatasaray Kulübü'ne yakışmıyor."

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

"Hep beraber olursak, bu zorlu süreç daha da kolaylaşacak" diyen Mahmuti, "Ben hep söylüyorum; hepimiz için zor ama hep beraber olursak daha kolay bir süreç olacak olacak. Ben taraftarımızla hep beraber yürümemiz gerektiğini ve yürüdüğümüzü zannettiğim için bunları söylüyorum. Hiçbir zaman olduğum dönemde de onun kuşkusu hissetmedim. Hep onların desteğini arkamda gördüm. Sadece benim arkamda olmaları çok önemli değil, takımın arkasında olmaları da önemli. O desteği bulduğumuz zaman hep beraber daha iyi yerlere geliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

"KENDİ İÇİMİZDE BİRTAKIM ŞEYLERİ ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR"

Mahmuti son olarak sadece kendileriyle ilgilenmeleri gerektiğini belirterek, "Şu anda Anadolu Efes'le veya Gran Canaria ile ilgilenmemiz gerekmiyor. Bunu oyunculara da söyledim. Şu anda sadece kendimizle ilgilenmemiz gerekiyor. En başta kendi içimizde birtakım şeyleri çözmemiz gerekiyor" dedi ve sözlerini noktaladı.