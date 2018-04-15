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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
15.04.2018 - 16:59, Son Güncelleme:

Oktay Mahmuti: Biz Play-Off'u hak etmiyoruz

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Oktay Mahmuti: Biz Play-Off'u hak etmiyoruz

Tahincioğlu Basketbol Ligi 25. haftasında Uşak deplasmanında ummadığı bir mağlubiyet alan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti maç sonu yaptığı açıklamada takımını ağır bir dille eleştirerek, "Açık söylemek lazım; biz Play-Off'u hak etmiyoruz" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Ligi’nin 25. hafta maçında düşme hattından kurtulmaya çalışan Muratbey Uşak ile play-off’a kalma mücadelesi veren Galatasaray Odebank karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan Uşak ekibi 85-78 galip ayrılarak önemli bir galibiyet almış oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başantrenör Oktay Mahmuti, Uşak takımını tebrik ettikten sonra takımını ağır bir dille eleştirdi. Mahmuti, “Açık söylemek lazım; biz Play-Off’u hak etmiyoruz. Herhangi başarıyı, herhangi bir ödüllendirilmeyi hak etmiyoruz. Üzülüyorum; bu gidişatı değiştirmek için çok uğraşıyorum fakat değiştiremiyorum. Üzülüyorum; bu formaya bu kulübün geleneğine üzülüyorum. Maçı kaybetmek, kazanmak sporun her zaman içinde var olan bir şey. Başkalarının bizden fazla istemesi kadar sporda daha acı bir şey olamaz. Kendi adıma konuşuyorum fakat ben bunu değiştiremiyorum” diye konuştu.

Galatasaray Odeabank oyuncusu Hardy da, “Mücadeleye çok yumuşak başladık. Yeterince sertliği gösteremeyince, onlar nasıl istiyorlarsa maç o şekilde devam etti. İkinci yarıda daha sert oynamaya çalıştık fakat bu bizim için yeterli olamadı” açıklamasında bulundu.

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Muratbey Uşak cephesi
Muratbey Uşak Başantrenörü Mustafa Mavili ise matematiksel olarak şanslarının devam ettiğini ifade ederek,"İşlerin zor olduğunun farkındayız. İçimizde bir heyecan var, bunu yaşatıyoruz. Son haftaya kadar mücadelemiz devam edecek. Bu şehrin bir basketbol kültürü var buna layık olarak oynamaya çalışıyoruz. Tüm oyuncularımı ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Muratbey Uşak Kaptanı Şafak Edge de uzun zamandır bekledikleri bir galibiyeti aldıklarını belirterek, artık kaybetme lükslerinin kalmadığı dile getirdi.

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