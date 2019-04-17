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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
17.04.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

Oktay Derelioğlu: "Önümüzdeki kalan 2 maçı da galibiyetle tamamlayıp..."

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Oktay Derelioğlu: "Önümüzdeki kalan 2 maçı da galibiyetle tamamlayıp..."

Tokatspor Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu, düşme hattından taraftarın desteği ile kurtulacaklarını ifade etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Tokatspor, 18 takımın yer aldığı ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 20 mağlubiyetle 27 puanla 17. sırada yer alıyor.

Hafta sonu deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Tokatspor, Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda hafif yağmur altında antrenman yaptı. Tokatspor Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu, tüm konsantrasyonları ile Şanlıurfa maçına hazırlandıklarını söyledi.

Puan kaybına tahammüllerinin olmadığını ifade eden Derelioğlu, "Bu hafta Şanlıurfa’dan mutlaka puan ve puanlarla dönmemiz lazım ki önümüzdeki kalan 2 maçı da galibiyetle tamamlayıp Tokatspor’u ligde bırakalım. Moralimiz yerinde, her şey yolunda. Allah'ın izni ile başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Tokat taraftarının bordo-beyazlı ekibi sahiplenerek destek verdiğinin altını çizen Derelioğlu, "Bu süreci el birliği ile aşacağımıza inanıyorum. Taraftarımızın Şanlıurfa’da desteklerini bekliyoruz. Zor mücadele olacak ama bu karşılaşmaları ben kendi adıma seviyorum. Bu karşılamalar final maçları, final maçları da zevkli, hırs yüklü olur. O yüzden tüm konsantrasyonumuz Şanlıurfa maçında. Oradan muhakkak suretle iyi bir derece ile dönmemiz lazım" diye konuştu.

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Oktay Derelioğlu: Önümüzdeki kalan 2 maçı da galibiyetle tamamlayıp...

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