Okmeydan: 'Kadın taraftar sosyal medyaya centilmenlik getiriyor'

Cudi Kaan Okmeydan, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin Facebook ve Twitter hesaplarında 1-20 Eylül 2018'de yapılan paylaşımları, söz konusu paylaşımlara yazılan takipçi yorumlarını, kulüp tarafından cevaplanan takipçi yorumu sayılarını ve takipçi ile kurulan diyaloğun düzeyini incelediğini belirtti.

Resmi hesaplarda çoğunlukla futbolla ilgili paylaşımların yapıldığını, taraftarlarının da buna ilişkin yorumlarda bulunduğunu ifade eden Okmeydan, şunları kaydetti:

"Kulüplerin yapmış olduğu her türlü paylaşımın hesap takipçileri tarafından büyük ilgi ile karşılanıyor ve devasa etkileşim oranları ortaya çıkıyor. Ancak ortaya çıkan bu etkileşim, beğeni, tekrar paylaşım, takipçi yorumları ve takipçilerin kendi aralarında oluşan diyalogdan ibaret. Buna karşın kulüpler ile takipçileri arasında bir diyalog söz konusu değil. Araştırmada yer alan dört kulübün resmi Twitter hesaplarında da benzer bulgular mevcut."



- Sosyal medya bölümü



Okmeydan, Manchester United, Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih gibi futbol kulüplerin sosyal medya hesaplarında takipçilere bire bir cevap verilmese bile yorum yazıldığını aktaran Akmeydan "Taraftarın dinlendiğini hissetmesi çok önemli. Kimi zaman kızgınlığını veya küskünlüğünü önemsediğinizi bu yolla gösterebilirsiniz. Bu nedenle kulübün bünyesinde sosyal medya hesaplarını yöneten bir bölümün olması gerekir." ifadelerini kullandı.

Araştırma tarihlerinde kulüplerin sosyal medya hesaplarında kadın katılım oranının yüzde 20 ile yüzde 25 arasında değiştiği bilgisini veren Okmeydan, "Bu bağlamda kulüplerin paylaşımlarına yorum yazan veya başkalarının yazdığı yorumlara cevap veren kadın takipçi oranının sayı bakımından ilgili tarihlerde yüzde 25'i geçmediği gözlemleniyor. Takipçi yorumlarına kadın taraftarların dahil olmasıyla nefret söylemlerinin ve karşılıklı küfürleşmenin azaldığı, centilmenliğin arttığı gözlemleniyor. Kısacası seviye artıyor. Kulüpler, kadın taraftarları maçlara çekebilmek için sosyal medya üzerinden bir strateji benimseyebilirler." yorumunda bulundu.

Okmeydan, Twitter ve Facebook'ta en fazla takipçisi olan ekiplerin sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olduğunu belirtti.

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