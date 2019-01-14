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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.01.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Okmeydan: 'Kadın taraftar sosyal medyaya centilmenlik getiriyor'

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Okmeydan: 'Kadın taraftar sosyal medyaya centilmenlik getiriyor'

Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Araştırma Görevlisi Cudi Kaan Okmeydan, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin sosyal medya hesaplarında yaptığı incelemede takipçi yorumlarına kadın taraftarların dahil olmasıyla nefret söylemlerinin ve karşılıklı küfürleşmenin azaldığını bildirdi.

Cudi Kaan Okmeydan, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin Facebook ve Twitter hesaplarında 1-20 Eylül 2018'de yapılan paylaşımları, söz konusu paylaşımlara yazılan takipçi yorumlarını, kulüp tarafından cevaplanan takipçi yorumu sayılarını ve takipçi ile kurulan diyaloğun düzeyini incelediğini belirtti.

Resmi hesaplarda çoğunlukla futbolla ilgili paylaşımların yapıldığını, taraftarlarının da buna ilişkin yorumlarda bulunduğunu ifade eden Okmeydan, şunları kaydetti:

"Kulüplerin yapmış olduğu her türlü paylaşımın hesap takipçileri tarafından büyük ilgi ile karşılanıyor ve devasa etkileşim oranları ortaya çıkıyor. Ancak ortaya çıkan bu etkileşim, beğeni, tekrar paylaşım, takipçi yorumları ve takipçilerin kendi aralarında oluşan diyalogdan ibaret. Buna karşın kulüpler ile takipçileri arasında bir diyalog söz konusu değil. Araştırmada yer alan dört kulübün resmi Twitter hesaplarında da benzer bulgular mevcut."

- Sosyal medya bölümü

Okmeydan, Manchester United, Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih gibi futbol kulüplerin sosyal medya hesaplarında takipçilere bire bir cevap verilmese bile yorum yazıldığını aktaran Akmeydan "Taraftarın dinlendiğini hissetmesi çok önemli. Kimi zaman kızgınlığını veya küskünlüğünü önemsediğinizi bu yolla gösterebilirsiniz. Bu nedenle kulübün bünyesinde sosyal medya hesaplarını yöneten bir bölümün olması gerekir." ifadelerini kullandı.

Araştırma tarihlerinde kulüplerin sosyal medya hesaplarında kadın katılım oranının yüzde 20 ile yüzde 25 arasında değiştiği bilgisini veren Okmeydan, "Bu bağlamda kulüplerin paylaşımlarına yorum yazan veya başkalarının yazdığı yorumlara cevap veren kadın takipçi oranının sayı bakımından ilgili tarihlerde yüzde 25'i geçmediği gözlemleniyor. Takipçi yorumlarına kadın taraftarların dahil olmasıyla nefret söylemlerinin ve karşılıklı küfürleşmenin azaldığı, centilmenliğin arttığı gözlemleniyor. Kısacası seviye artıyor. Kulüpler, kadın taraftarları maçlara çekebilmek için sosyal medya üzerinden bir strateji benimseyebilirler." yorumunda bulundu.

Okmeydan, Twitter ve Facebook'ta en fazla takipçisi olan ekiplerin sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olduğunu belirtti. 

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