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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: AP, Reuters
23.01.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Oklahoma'yı Paul George ve Russell Westbrook taşıdı!

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Oklahoma'yı Paul George ve Russell Westbrook taşıdı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers'ı 123-114 mağlup etti.

Oklahoma City Thunder, ağırladığı Portland Trail Blazers'ı all-star oyuncuları Paul George ve Russell Westbrook'un skorer oyunu sayesinde 123-114 yendi.

Üst üste 3. galibiyetini alan Thunder'da George 36 sayı, 8 ribaunt, 5 top çalma, Westbrook ise 29 sayı, 14 asist, 10 ribauntla oynadı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard 34 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, 5 top çalma, C.J, McCollum 31 sayı ve Jusuf Nurkic 22 sayı, 15 ribauntla mücadele etti.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Toronto Raptors-Sacramento Kings: 120-105
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 123-114
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 106-98
Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 91-118 

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