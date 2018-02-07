Oklahoma'dan Warriors'a sert tokat!
Golden State Warriors sahasındaki maçta Oklahoma City Thunder'a sezonun en kötü oyununu çıkararak 125-105 mağlup oldu.
İlk çeyreği 42-30 öne bitiren Oklahoma City Thunder arkasına bakmadan rahat bir galibiyet aldı ve oldukça sinirli gözüken Warriors hiçbir şekilde oyuna ortak olamadı. Son 4 maçtan 3'ünü kaybeden Warriors ile Houston Rockets, Batı Konferansı zirvesinde 13 yenilgide buluştu.
Draymond Green iki teknik faulle diskalifiye oldu, Andre Iguodala'ya da bir teknik faul verdildi.
Russell Westrook ilk çeyrekte 21 sayı, 4 asist, 3 ribaund ile bir takımın yapabileceği istatistiklere ulaştı, maçı da 34 sayı, 9 ribaund, 9 asistle tamamladı. Paul George 38 sayı, 5 ribaund, 5 asistle Warriors'u püskürten isimlerin başında geldi. Jeremy Grant kenardan 16 sayı, 4 ribaund, 2 asistlik katkı yaptı.
Warriors'ta Kevin Durant 33 sayı, 6 ribaund, Stephen Curry 21 sayı (2/9 üçlük), 5 ribaund, 5 asist üretti. (Basketfaul)
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