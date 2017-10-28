Oklahoma uçağı 9 bin kilometrede kaza yaptı!

Minnesota Timberwolves’a kaybedilen maç sonrası Oklahoma City Thunder, Minneapolis’ten Chicago’ya uçuyordu.
Cumartesi gecesi Chicago Bulls ile oynanacak maç öncesi havada korku dolu anlar yaşandı.
Burun kısmına ne olduğu belirlenemeyen bir cisim çarpan uçağın, ön tarafı içeri çöktü.
Thunder’ın yıldızı Carmelo Anthony, Instagram paylaşımında uçağın önünde oluşan hasarı fotoğraflayıp, “Gecenin bu saatinde gökyüzünde uçağa ne çarpmış olabilir ki? Herkes güvende” diye yazdı.
Kazanın, uçak 30 bin feet’teyken (Yaklaşık 9 bin kilometre) yaşandığı öğrenildi.