Oklahoma play-off'lara kalmayı garantiledi
Oklahoma City Thunder deplasmanda Miami Heat'i 115-93 yenerek normal sezonun bitimine 1 maçı kala play-off'lara kalmayı garantiledi.
İlk üç periyodu geride oynayan Oklahoma 39-12'lik dördüncü çeyrek skoruyla galip geldi. Russell Westbrook 23 sayı (8/21 saha içi, 5/6 serbest atış), 18 ribaund, 13 asistle bu sezon 25., kariyeri boyunca 104. triple double performansını gerçekleştirdi.
Naçın başında ilk 10 atışını kaçıran ve 12-0 geri düşen Oklahoma'da Paul George 27 sayı (5/13 üçlük), Jerami Grant 17 sayı, 5 ribaundla oynarken Carmelo Anthony 11 sayı, 5 ribaund, 2 asist, Steven Adams 7 sayı, 3 ribaund, Corey Brewer 6 sayı, 4 ribaundda kaldı.
Son çeyrekteki 12-39'luk skorla tarihinin bir periyoddaki en büyük farkı ile karşılaşan Miami'de Josh Richardson 18 sayı, Hassan Whiteside 16 sayı, Justise Winslow ve Tyler Johnson 11 sayı kaydetti.
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