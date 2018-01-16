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Oklahoma geriden gelerek kazandı

Chesapeake Energy Arena’da Sacramento Kings’i konuk eden Oklahoma , bir ara 15 sayı geriye düştüğü maçtan 95-88 galip ayrılmasını bildi.

Hürriyet Haber
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Bu sezon ki 24.galibiyetini alan Oklahoma’da Carmelo Anthony 20 sayı  9 ribaund, Westbrook 19 sayı 16 ribaund 9 asist ve 10 top kaybı, Paul George 18 sayı 4 ribaund 4 asist ve 5 top çalma, Steven Adams 13 sayı 13 ribaund ve Patrick Patterson 10 sayı ile galibiyette önemli pay sahibi olan isimler oldular.

Son 10 maçında 8.yenilgisini alan Sacramento’da Buddy Hield 16 sayı 5 ribaund 4 asist, Willie Cauley-Stein 15 sayı 7 ribaund 3 asist, Bogdan Bogdanovic 13 sayı 5 ribaund, Dearon Fox 12 sayı 3 ribaund 5 asist ve George Hill 10 sayı 4 ribaund ile mücadele etti ama mağlubiyeti engelleyemediler.

Oklahoma 45.maçında Los Angeles Lakers’ı  evinde 18 Ocak Perşembe günü saat 04:00’da ağırlayacak. Sacramento Kings ise 44.maçında 18 Ocak Perşembe saat 06:00’da Utah Jazz’ı konuk edecek. (NBAgünlükleri)

Oklahoma City ThunderNBA

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