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Oklahoma City Thunder'ın uçağı havada panik yaşadı

NBA'in gözde takımlarından Oklahoma City Thunder, Chicago seferi için bulunduğu uçakta büyük panik yaşadı. Boeing 757 tipi uçak havada bir kuşa çarptı.

Hürriyet Haber
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NBA'in gözde takımlarından Oklahoma City Thunder'da uçak paniği yaşandı. Cuma akşamı Minnesota Timboerwolves deplasmanından 119-116 yenik dönen Batı Konferansı ekibinin uçağının burun kısmına kuş çarptığı ifade edildi.

Chicago'ya doğru seyir halinde olan uçak, 30 bin fit yüksekte iken bir kuşa çarptı. Uçağın burun kısmında gözle görülür büyüklükte hasar meydana geldi.

Delta Airlines'a ait Boeing 757-200 uçağında hasar medyana gelirken yolcu ve mürettebatta bir sorun olmadığı dile getirildi. Thunder'ın yıldız ismi Carmelo Anthony sosyal emdya hesabından yaptığı açıklamada, "Gecenin bu saatine havada bir şeye çarpma ihtimali nedir acaba. Çok şükür herkes güvende" ifadesini kullandı.

Takımın 4 numaralarından Josh Huestis ise Twitter'dan, "Sanırım 30 bin fit yükseklikte bir şeye çarptık" ifadelerini kullanarak durumu bildirdi.

Yeni sezonda ilk 3 maçını kaybeden Chicago Bulls, Atlanta galibiyeti ile kötü serisine son verdi. Kadrosunu Paul George ve Carmelo Anthony gibi yıldızlarla sağlamlaştıran Thunder takımı ise Minnesota yenilgisini telafi etmek amacında.

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