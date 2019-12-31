Haber Giriş: 31.12.2019 - 10:56,
Okay Yokuşlu’nun eşi Melisa Kerman kimdir? Melisa Kerman kaç yaşında?
Futbol kariyerini İspanyol ekibi Celta Vigo'da sürdüren Okay Yokuşlu'nun evlendiği Melisa Kerman kimdir? Voleybolcu olan Melisa Kerman, 7 Şubat 1994 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Kerman, kariyerini İspanya Xuvenil Teis Voleybol Takımı'nda sürdürüyor.
Okay Yokuşlu'nun eşi Melisa Kerman 86 kg boyunda 189 cm boyunda. Voleybol kariyerine Karşıyaka'da başlayan Melisa Kerman, daha sonra Vakıfbank ve Arkas'da forma giydi.
25 yaşındaki Melisa Kerman 2011 Yılında milli takım formasıyla Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
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