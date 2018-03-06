Okay Yokuşlu'dan açıklama! Kaybetmemizin sebebi...
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, Beşiktaş'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
"Kaybetmemizin sebebi; bu akşam dengeli giden bir oyun vardı. Fakat basit goller yedik. Çok üzgünüz. Ligin zirvesine tırmanmak için kazanmamız lazımdı. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Kendi görevimi yapmaya çalışıyorum. Maçtan önce neler yapmalıyım diye düşünüyorum. Bu sayede oluyor diyebilirim" (Ajansspor)
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