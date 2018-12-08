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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.12.2018 - 22:58, Son Güncelleme:

Okay Yokuşlu La Liga'da ilk golünü attı

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Okay Yokuşlu La Liga'da ilk golünü attı

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, La Liga ekiplerinden Celta Vigo formasıyla ilk golünü kaydetti.

İspanya Ligi (La Liga) 15'inci hafta mücadelesinde Celta de Vigo, Villarreal'i deplasmanda 3-2 mağlup etti.

El Madrigal Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk golü 44'üncü dakikada deplasman ekibinin oyuncusu Brais Méndez attı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın 49'uncu dakikasında milli oyuncu Okay Yokuşlu ise Celta Vigo'nun 2'nci, kendisinin ise ligdeki ilk golünü kaydetti. 51'inci dakikada Gomez, konuk takımın 3'üncü ve son golünü ağlarla buluşturdu. 83'üncü dakikada Bacca ev sahibi takımın ilk golünü kaydetti. Bacca maçın 87'inci dakikasında takımının 2'nci golünü atarak maçın skorunu tayin etti.

"CELTA VIGO'NUN FELSEFESİ GAYET HOŞUMA GİTTİ"

Bu arada La Liga'daki ilk golünü kaydeden Okay Yokuşlu, bir kaç ay önce Demirören Haber Ajansı'na verdiği röportajda, "Celta Vigo Kulübü'nün bana olan bakış açısı gayet güzeldi. Gitmeden önce de konuştuğumuzda bana çok iyi yaklaştılar. Kulübün felsefesi gayet hoşuma gitti. Ama sezon öncesinde sakatlık yaşamıştım bu da beni yavaşlattı. Sezonun ilk haftası başlayabildim çalışmalara. Maçlara sonradan dahil oldum ve gittikçe daha fazla süre almaya başladım. Daha hazır hale geldim diyebilirim. Her şey yolunda, takıma iyice adapte oldum" şeklinde açıklama yapmıştı.

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