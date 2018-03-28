Okay Yokuşlu kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli?
Türk futbolunun son zamanlarda yetiştirdiği genç yeteneklerden olan Okay Yokuşlu, Trabzonspor'da başarılı performansını sürdürmeye devam ediyor. Genç yaşta Milli Takım'a kadar yükselen yıldız oyuncunun kaç yaşında olduğu, aslen nereli olduğu ve özel hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Okay Yokuşlu kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Milli takım ve Trabzonspor'daki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çeken Okay Yokuşlu hakkında futbolseverler araştırma yapıyor, bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, son günlerin merak edilen ismi Okay Yokuşlu'nun yaşamı ve futbol kariyeri hakkında bazı bilgiler...
OKAY YOKUŞLU KİMDİR?
9 Mart 1994 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya gelen Okay Yokuşlu, profesyonel futbol kariyerine Karadeniz ekibi Trabzonspor'da devam etmektedir. Çocukluğundan itibaren futbola karşı ilgisi ve yeteneği olan Yokuşlu futbola 2004 yılında sekiz yaşındayken Karşıyaka Spor Okulu'nda başladı. 2009-10 sezonunda hem Altay U-18 takımında hem de Altay A2 takımında forma giymeye başlayan futbolcu, buradaki başarılı performansı ve yaptığı işlerle dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig kulüplerinin dikkatini de çeken Okay Yokuşlu 2011 yılında Kayserispor'a transfer oldu. Burada 4 sezon boyunca forma giyen genç oyuncu, forma giydiği 102 maçta 7 kez rakip ağları havalandırdı.
Kayserispor'daki performansı ile beğeni toplayan Okay Yokuşlu, 8 Temmuz 2015 tarihinde Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor'da şu ana kadar 56 müsabakaya çıkan genç oyuncu, 4 kez rakip ağları havalandırdı.
2009 Nisan ayında düzenlenen Uluslararası Gençler Turnuvası kadrosuna çağrılan Okay Yokuşlu, ilk kez U-15 forması giydi. Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynanan özel maçta giyen Okay Yokuşlu, bugüne kadar A Milli Takım adına 11 maçta mücadele etti.
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