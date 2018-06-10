Okay Yokuşlu için transfer iddiası! Menajeri açıkladı...
Okay Yokuşlu'nun İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo ile anlaştığı iddia edildi. Konuyla ilgili futbolcunun menajerinden açıklama geldi.
A Spor'un haberine göre; 7.5 milyon euro serbest kalma bedeli karşılığında imzayı atacak oyuncu, salı günü İspanya'da olacak.
Menajerinden yanıt gecikmedi!
Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Okay için hiçbir kulüple anlaşmadık. Teklifler var ancak olay ciddi boyuta gelirse bunu ilk Trabzonspor bilir ve Trabzonspor duyurur." ifadelerini kullandı.
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