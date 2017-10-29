Okay Yokuşlu, "Hocam nerede görev verirse orada oynarım"

Okay, basın mensuplarına, "Ligin başından beri iyi oynadığımızı düşünüyorum, bugün çok iyi oynadık ve kazandık. Seri galibiyetlere başlamamız gerekiyordu. Takım olarak iyi bir refsleks ortaya koyduk. Kırmızı kartlar çıktı maçta. Maç öncesi yaptığımız toplantılarda Galatasaray'ın baskılarını kıracağımızı inanmıştık ve bu akşam güzel bir galibiyet aldık. Herkesin ayağına sağlık, yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Okay A Spor'a yaptığı açıklamada ise, "Galatasaray, çok formda bir takım ve güçlü geliyorlardı. Bu maç bizim adımıza taraftarlarımızı arkamıza almak için bır fırsattı ve biz de kazanarak bunu iyi değerlendirdik.

Mevkim orta saha ama hocam nerede görev verirse orada oynarım, bugün hocam orta sahada oynattı beni, mutluyum" dedi.