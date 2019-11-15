Okay Yokuşlu: Hiçbir şeyden korkmuyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOkay Yokuşlu: Hiçbir şeyden korkmuyoruz
GeriFutbol Okay Yokuşlu: Hiçbir şeyden korkmuyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
15.11.2019 - 01:22, Son Güncelleme:

Okay Yokuşlu: Hiçbir şeyden korkmuyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Okay Yokuşlu: Hiçbir şeyden korkmuyoruz

A Milli Takımı'nın orta saha oyuncularından Okay Yokuşlu, EURO 2020'ye katıldıkları için çok büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi ve hiçbir şeyden korkmadıklarını söyledi.

İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı son maçlar öncesinde garantileyen A Milli Takımı'nın orta saha oyuncularından Okay Yokuşlu, EURO 2020'ye katıldıkları için çok büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Okay, "Uzun bir yol ve süreçti. Allahımıza şükürler olsun yola çıkarken koyduğumuz hedefe, bugün ulaşmak çok büyük bir gurur. Bu yolda çok şey yaşadık, her oyuncunun, yönetim kurulunun, teknik heyetin ve herkesin büyük bir emeği var. Bunun karşılığını almak büyük gurur oldu." diye konuştu.

Maçtan önce büyük bir heyecan yaşadıklarını anlatan Okay, "Bir maç önceden garantileme şansımız vardı. Sabahtan beri konsantrasyon ve heyecanımız üst düzeydeydi. Oynanması gerektiği gibi oynadık. Çizgiden çıkan top dışında pozisyon vermedik. Gol pozisyonlarımız da vardı. Liderlik şansımız devam ediyor. Ülkemizi sevindirdiğimiz için çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın zor geçeceğini bilerek sahaya çıktıklarının altını çizen Okay Yokuşlu, "Maçın böyle geçeceğini biliyorduk. Hocamız da o yönde direktifler verdi. Onların agresif oyununa karşılık vermeliydik. Bunu da çok iyi yaptık. Birçok ikili mücadeleden galip ayrıldık. Bu da oyuna yansıdı." değerlendirmesinde bulundu.

Şenol Güneş'in takımın başında olmasının kendileri için önemli olduğunu da aktaran Okay, şunları kaydetti:

"Şenol hoca kariyeri ve başarılarıyla çok deneyimli bir isim. Ondan çok şey öğreniyoruz. En önemlisi burada bir aile havası oluştu. Oynayanı ve oynamayanıyla tek hedefimiz başarılı olmak. Bugün sahada olmayan oyuncuların da ne kadar istediğini, içeride ve saha kenarında gördük. Önemli olan bu ortamı yakalamak. İstatistiklere bakarsak sadece üç gol yedik. O da duran toplardan. İyi yoldayız. Bu oyunu sürdürmek bize ve izleyenlere güven veriyor. Umarım bu da devam eder. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İyi bir ekibiz, hiçbir şeyden çekinmiyoruz."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle