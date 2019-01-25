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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.01.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Okay Yokuşlu: Emre Mor hakkında konuşmam

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Okay Yokuşlu: Emre Mor hakkında konuşmam

Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, aralık ayının en iyi futbolcusu seçildi.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, aralık ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Celta Vigo'nun sponsor firması tarafından her ay takımın en iyisine verilen ödüle, aralık ayı performansına göre milli futbolcu Okay Yokuşlu layık görüldü. Okay, ödülünü aldıktan sonra yapılan basın toplantısında Celta taraftarına ve sponsor firmaya teşekkür etti.

Sağ ayak parmağındaki sakatlığın henüz tam olarak geçmediğini aktaran Okay, pazar günü deplasmanda Valladolid'e karşı oynayacakları maçta kadroya girip giremeyeceğinin antremanlardaki durumuna göre belirleneceğini söyledi. La Liga'da 21 puanla 17. sırada olan Celta'nın son maçlarda çok puan kaybettiğini ifade eden Okay, tüm takımın pazar günkü maça en iyi şekilde motive olduğunu, Celta'yı daha üstlere çıkarmak istediklerini belirtti.
İspanyolca öğrenmeye devam ettiğini kaydeden milli futbolcu, Celta'daki ilk sezonunda uyum sürecini atlattığını, kente, insanlarına ve takım arkadaşlarına alıştığını, herkesin çok sıcak kanlı olduğunu vurguladı.

Okay, disiplinsiz hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle takımdan uzaklaştırılan ve tek başına antrenman yapan Emre Mor ile ilgili yöneltilen bir soruya ise, "Valladolid maçına motive oluyorum. Emre Mor konusunda konuşmayacağım. Bu, Emre ile Celta arasında bir sorun. Benim görevim değil. Çok önemli bir maç ve 3 puana ihtiyacımız var. Takımın ligde üst sıralara çıkmasını istiyorum." cevabını verdi.

La Liga'da ilk sezonunu geçiren Okay, Celta'da şimdiye kadar 15 maçta toplam 972 dakika oynadı. 24 yaşındaki futbolcu 1 gol attı ve 4 sarı kart gördü.

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