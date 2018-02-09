Okay Yokuşlu, bu sezon dikkat çekiyor!
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de en fazla hava topu (97) ve ikili mücadelede (189) kazanan isim olma başarısını gösteren Okay Yokuşlu, Trabzonspor'un yükselen değeri haline geldi.
23 yaşındaki ön libero, Göztepe sınavında takımının en çok ikili mücadeleye (25/18) girip kazanan ve rakibinin ara pasını en çok engelleyen isim oldu. Toplamda 104 kez topla buluşan genç futbolcu, 6 kez adam geçti, 3 şut pası verdi, bir de isabetli orta yaptı. Maçın en fazla isabetli pas yapan oyuncusu olan Okay, 2 başarılı top kapma ve % 84 pas yüzdesi ile oynadı. (Fotomaç)
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