Okan Saraçoğlu, İstanbulspor'da! | Transfer haberleri...
TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu Okan Saraçoğlu'nu transfer etti.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geride kalan sezonu Pendikspor'da kiralık olarak geçiren Okan Saraçoğlu, 20 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.
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