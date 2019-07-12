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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
12.07.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Okan Kocuk'un bonservis bedeli belli oldu! | Galatasaray transfer haberleri...

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Okan Kocuk'un bonservis bedeli belli oldu! | Galatasaray transfer haberleri...

Kariyerine Spor Toto Süper Lig’de devam etmek isteyen ve Bursaspor’a veda hazırlığında olan kaleci Okan Kocuk’un ismi Galatasaray ile anılıyor.

Fernando Muslera’nın yanında kalesini genç ve yerli bir eldiven ile güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe’nin MKE Ankaragücü’nden Altay Bayındır’ı kadrosuna katmasıyla birlikte rotasını Okan Kocuk’a çevirdi. Menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılılarla temas halinde olan 23 yaşındaki kalecinin Galatasaray’a gitmek istediği öğrenilirken; transfere ilişkin son kararı teknik direktör Fatih Terim’in vereceği belirtildi.

Genç file bekçisi, geçen günlerde ihtarnamesinin sona ermesine 1 gün kala fedakârlık örneği göstererek kulüpten alacağı 1 milyon lirayı bıraktı. Bunun yanı sıra yeşil-beyazlı kulüp ile özel bir anlaşma yapan Okan Kocuk, başka bir takıma transfer olması halinde 450 bin Euro da bonservis bedelini kulübüne kazandıracak. Buna göre; sarı-kırmızılı ekibin transferde mutabakat sağlamasının ardından 450 bin Euro karşılığında Okan’ı kadrosuna katması bekleniyor.

Geçen sezonun başında Harun Tekin’in takımdan ayrılmasının ardından kaleyi devralan Okan Kocuk, sezonu 22 maç ile tamamladı. Kalesinde 23 gol gören Okan, 7 karşılaşmada ise rakiplerine geçit vermedi. Genç eldiven, daha önce Mircea Lucescu tarafından A Milli Takım’a da davet edilmişti.

Okan Kocukun bonservis bedeli belli oldu | Galatasaray transfer haberleri...

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