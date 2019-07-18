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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.07.2019 - 21:28, Son Güncelleme:

Okan Kocuk'tan ilk açıklamalar: Muslera'dan...

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Okan Kocuk'tan ilk açıklamalar: Muslera'dan...

Galatasaray'ın yeni transferi Okan Kocuk, "Galatasaray'a gelmek tabii ki tarif edilemez bir duygu. Şu anda burada olmaktan çok mutluyum, çok gururluyum. Tarif edemiyorum hislerimi. Buraya gelmemle birlikte Galatasaray formasının değerini ve ağırlığını daha iyi anladım" dedi.

Galatasaray'ın yeni transferi Okan Kocuk, sarı-kırmızılı kulübün televizyonuna açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden 23 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk, "Galatasaray'a gelmek tabii ki tarif edilemez bir duygu. Şu anda burada olmaktan çok mutluyum, çok gururluyum. Tarif edemiyorum hislerimi. Buraya gelmemle birlikte Galatasaray formasının değerini ve ağırlığını daha iyi anladım. Gerçekten transfer süreci biraz zorluydu ama Fatih Terim'e ve Abdurrahim Albayrak'a yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Beni Galatasaray'a kazandırdılar. Ben de buraya gelmek için tüm fedakarlıkları yaptım. Gerekeni yaptım diyebilirim. Şu an burada olduğum için gerçekten çok mutluyum" diye konuştu.

"MUSLERA'DAN ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEY VAR"
Fernando Muslera'nın Türkiye'nin en iyi kalecisi olduğunu vurgulayan Kocuk, "Bence Muslera'dan öğrenecek çok şey var. Çok deneyimli bir kaleci, Süper Lig'in en iyi kalecisi. Uluslararası düzeyde de en iyilerden biri. Forma bana geldiğinde de en iyi performansımı gösterip onu aratmamaya çalışacağım. İnşallah Claudio Taffarel'le de çalışma şansım olur. Ondan da bir şeyler öğreneceğim. Muslera'yla takım arkadaşı olmak benim için bir ayrıcalık olacak" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA EFSANE OLMAK İSTİYORUM"
Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmek istediğini söyleyen genç kaleci, "Elbette büyük hedefler bitmez. Ben de Galatasaray'da bir efsane olmak istiyorum. Öncelikle burada Muslera'dan ve Taffarel'den çok şey öğreneceğim. Şans geldiğinde de sıramı bekleyip en iyi şekilde değerlendireceğim. Buraya layık olduğumu göstereceğim. Umarım sonra da uzun yıllar Galatasaray formasını terleteceğim" şeklinde konuştu.

"ÇOK BÜYÜK BİR KULÜBE, ÇOK BÜYÜK BİR TARAFTARA GELDİM"
Sarı-kırmızılı taraftarların transferi sonuçlanmadan kendisine destek vermeye başladığını ifade eden Okan Kocuk, "Bursaspor'dayken Türk Telekom Stadı'nda 1-1 biten bir maçımız olmuştu. Golü yedikten sonra öyle bir baskı gelmişti ki buradan çıkamayacakmış gibi hissetmiştik. Taraftarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Daha gelmeden bana destek vermeye başladılar. Ben de onları performansımla yanıltmamak istiyorum. Çok büyük bir kulübe, çok büyük bir taraftara geldim. Bana inananları umarım yanıltmam." şeklinde konuştu.

Ayrıca yeni transfer sağlık kontrolünden de geçti. 

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