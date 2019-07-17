Okan Kocuk bugün 3 yıllık imza atıyor
Galatasaray, bir süredir peşinde olduğu Okan Kocuk’ta mutlu ulaştı.
Aslan, rötar yaşanmaz ise 24 yaşındaki kaleciyi bugün kadrosuna katacak. Menajeri Mirsad Türkcan ile Bursa’ya giden Kocuk, 450 bin Euro olan fesih bedelini yatırdı ve bonservisini aldı.
Kocuk’un bugün Galatasaray’a imza atması bekleniyor. Dün sağlık kontrollerinden geçen genç kalecinin bugün kendisini 3 yıllığına sarı kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.
Okan’ın imza attıktan sonra sarı kırmızılıların Avusturya’daki kampına katılması bekleniyor.
Bu arada Okan’a geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor’la imza aşamasına gelen transferinin, Galatasaray’ın devreye girmesi ve 24 yaşındaki file bekçisinin de sarı kırmızılı takıma gitmeyi tercih etmesi üzerine gerçekleşmediği ortaya çıktı.
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