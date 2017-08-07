Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 1. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına kadar, hücumda destek olacak bir oyuncuyu takıma kazandırmak istediklerini belirtti.

Buruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 veya 3 futbolcu daha transfer etmek istediklerini, takımın hücum hattında eksiklikler olduğunu dile getirdi.

Paulo Henrique'nin tam olarak hazır olmadığını aktaran Buruk, "İnşallah Sivasspor maçına kadar, hazır ve hücumda bize destek olacak bir oyuncu takımımıza kazandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Geçen sezon kiralık olarak yeşil-siyahlı formayı giyen Medipol Başakşehirli Cikalleshi'yi tekrar kadroda görmek istediğini ifade eden Buruk, şöyle konuştu:

"Cikalleshi'yi istiyoruz, o da çok gelmek istiyor. Yani biz ondan çok memnun kaldık. Bizim oyuncumuz değil, elimizden bir şey gelmiyor ama gerçekten Cikalleshi de burada olmayı çok istiyor. Devamlı kendi kulübüyle bu konuları konuşuyor. Ayrılmak için onunda böyle bir isteği var. Tabii ki Başakşehir kulübünün önündeki oynayacağı Avrupa kupası maçları var, önemli bir zaman şu an onlar için. Birinci eleme turunu geçtiler. Bir tur daha geçip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyorlar. Buradan da onları tebrik ediyorum çok iyi bir takım, o iyi bir takımın içerisinde de Cikalleshi'yi tutmak istiyorlar."



