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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.04.2019 - 19:12, Son Güncelleme:

Okan Buruk'tan hakem tepkisi!

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Okan Buruk'tan hakem tepkisi!

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan önce rakibin sahasında savunma yapacağını bildiklerini belirtti.

Rakibin hızlı hücuma çıkışlarını durdurduklarını vurgulayan Buruk, "İlk yarı coşkumuz diğer maçlara göre eksikti. İlk yarı yavaş hareket ettik. Pas hızları düşüktü. Ceza sahası çevresinde üçüncü bölgede doğru tercihler yapamadık. Maçın başında attığımız gol geçerli sayılsaydı maç farklı olurdu. İkinci yarı çok iyi gitti. Gol atmayı hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı. Rakibimiz kendi sahasından çok fazla çıkmadı." diye konuştu.
Özellikle Aatıf sakatlandıktan sonra belli bir süre hücum gücünü azalttığını kaydeden Buruk, şöyle devam etti:

"Son 20 dakikada rakip kaleye yaklaşan bir görüntü verdik. Şut attık ama isabet oranımız düşüktü. Kazanmak için gol atmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. 600'e yakın isabetli pas yaptık. Pas isabetimiz yüzde 85 oranlarındaydı. Çok fazla şut ve orta vardı. Kazanamadığımız için üzgünüz."
Buruk, takdir haklarının Çaykur Rizespor aleyhine kullanıldığını belirterek, "Biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Hedefimiz devam ediyor. Son dört maçımızda hedefimiz bütün maçları kazanmak." ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor cephesi

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, iyi mücadele ettiklerini kaydetti.

Uzğur, ligin en formda takımından birisi ile oynadıklarının altını çizerek, "İkinci devrenin en iyi takımı ve yetenekli oyuncuları var. Biz de takım olarak iyi savuna yapıp, hızlı hücumlarla gol aradık. Hücumsal anlamda daha iyi işler yapmamız gerekiyordu. Maçın sonunda bir puan aldığımız için memnunum. Takım olarak iyi mücadele ettik." şeklinde konuştu.

Taraftarların çok iyi dostluk örneği sergilediğine işaret eden Uzğur, "Spor sahalarında görmeye alışık olmadığımız güzel görüntüler vardı. İnşallah Türkiye'nin her yerinde bu görüntüler olur. Türkiye dışında birçok ülkede maçlar şenlik havasında geçiyor. Türkiye'de şenlik havasında maç çok az. Bu güzelliklerin devam etmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulun

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