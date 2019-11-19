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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.11.2019 - 18:31, Son Güncelleme:

Okan Buruk'tan Galatasaray iddialarına yanıt

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Okan Buruk'tan Galatasaray iddialarına yanıt

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, "Liderlik yarışı içinde hep yükseklerde olmak istiyoruz. Galatasaray gibi bizim de tek hedefimiz kazanmak" dedi. Buruk, Fatih Terim'in yerine Galatasaray'a teknik direktör olacağı iddialarına da yanıt verdi.

Başakşehir, 22 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk antrenman sırasında açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam açıklamalarına, Euro 2020 Finallerine katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek başlayarak, "Milli takımımıza biz de 4 oyuncu verdik, bu nedenle de gururluyuz. Euro 2020'ye katılma başarısı gösterdiği için tüm ekibi tebrik ediyorum" dedi.

"Liderlik yarışı içinde hep yükseklerde olmak istiyoruz"

Galatasaray'ın iç saha başarısını bildiklerini ifade eden Buruk, "Ama bizim de son zamanlarda yükselen bir grafiğimiz var. İrfan dün antrenmanlara başladı, onun durumuna bakacağız. Skrtel'in yarından itibaren çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Onun dışında bir eksiğimiz yok. Tam kadro olmamız sevindirici. İnşallah cuma gününe kadar da bir aksilik yaşamayız. Bu haftalarda herkes kazanmak istiyor, kimse bu dönemde şampiyonluk yarışından uzaklaşmak istemiyor. İki takımın da konsantrasyonunun yüksek olacağını düşünüyorum. Liderlik yarışı içinde hep yükseklerde olmak istiyoruz. Galatasaray gibi bizim de tek hedefimiz kazanmak." şeklinde konuştu.

"G.Saray maçından iyi sonuç almalıyız"

Oyun anlamında bir şeyleri oturttuklarının altını çizen Buruk, "Oyuncular değişse de rakiplere karşı aynı şekilde oynuyoruz. Uzun süredir kaybetmemek önemli, kazanmak önemli, Avrupa'da devam etmek önemli ama bunlar geçtiğimiz haftada kaldı, ilk maçımız Galatasaray maçında da iyi sonuç almalıyız" ifadelerini kullandı.

Enver Cenk Şahin'in durumu

Sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatını destekleyen ve Mehmetçiklerin yanında olduğunu belirten bir mesaj yayınladıktan sonra kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin ilgili olarak ise Buruk, "Enver Cenk Şahin benim 15 yaşından beri tanıdığım bir futbolcu. Türk futbolunun değerlerine sahip çıkmak gerekiyor. Başakşehir olarak biz de oyuncularımıza kucak açmak istiyoruz. Büyük haksızlığa uğrayan Enver Cenk, bizimle antrenmanlara çıkmaya devam edecek" dedi.

"Fatih Terim benim için çok önemli"

Okan Buruk, Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine göreve getirileceği haberleriyle ilgili olarak ise, "Fatih Hoca benim için çok önemli ve değerli. Türk futbolu için de aynı şekilde. Geçtiğimiz senelerde de karşı karşıya geldik. Dediğim gibi hepimiz sadece takımımızın başarısına odaklanıyoruz. Dediğim gibi Fatih Hoca hem değer olarak hem de başarı olarak Türk futbolunun en iyilerinden. Ben şu anda Başakşehir'in başarısı için çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Okan Buruk futbolculuk döneminde İtalyan ekibi Inter'in formasını giymişti

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