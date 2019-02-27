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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.02.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Okan Buruk'tan flaş Aatıf açıklaması! "F.Bahçe maçında..."

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Okan Buruk'tan flaş Aatıf açıklaması! "F.Bahçe maçında..."

Spor Toto Süper Lig'de 2 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini dikkatli izlediklerini, iki devrenin değişik, kazanma adına çok farklı bir maç olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin bu sezon geri dönüşleri çok yaptığını vurgulayan Buruk, "Beşiktaş karşısında ilk yarı istediklerini yapamadı. İkinci yarıda ise rakip sahada oynayan, oyuncu değişiklikleri ile topa sahip bir görüntü verdi. 12 dakikada 3 gol atan bir Fenerbahçe. Fenerbahçe geri dönüşü Galatasaray maçında ve Avrupa'da da 2-0 geriye düştükten sonra yapmıştı. Fenerbahçe'nin oyunu değiştirebilecek kaliteli oyuncuları olduğunu bir kez daha gördük." diye konuştu.

Buruk, Fenerbahçe'nin kendilerine karşı maça, oyuna hükmetmek isteyerek başlayacağını kaydederek, şöyle devam etti:

"Zor bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe stadı, her şey istedikleri gibi gitmese de zor bir atmosfer. Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gereken bir maç. Biz ise son üç deplasmanda gol yemeden kazandık. Aynı konsantrasyon ile aynı çizgiyi sürdürmeliyiz. Daha yukarılara tırmanmak için her maçı kazanmak istiyoruz. İyi giden bir çizgimiz var. Bunu sürdürmek istiyoruz."

- Aatıf Chahechouhe maça yetiştirilmeye çalışılıyor

Aatıf Chahechouhe'nin sözleşmesinde Fenerbahçe'ye karşı oynamakla ilgili bir madde olmadığını dile getiren Buruk, "Sakatlığı nedeniyle cuma gününe yetiştirmeye çalışıyoruz. Geçen hafta da birkaç gün idmana çıkamamıştı. Aatıf bizim için önemli. Psikolojik anlamda bizi güçlendiren bir oyuncu. İnşallah maça yetiştirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, Fenerbahçe'ye karşı teknik direktör olarak mücadele ettiği son dört maçı kazandığını hatırlatması üzerine Buruk, şunları söyledi:

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"Fenerbahçe gibi bir takıma karşı maç kazanmak güzel. Büyük takımlara karşı maç kazanmak önemli ve daha çok konuşuluyor. Son bir sene içerisinde Fenerbahçe'ye karşı aldığımız galibiyetler Akhisarspor'u ligde yukarı taşımıştı. Kupayı kazanmamızı sağlamıştı. Bu sene ilk maçım Fenerbahçe'ye karşıydı ve ligdeki ilk galibiyetimiz olmasından dolayı önemliydi. Her maçın başka hikayesi var. Bütün takımlara aynı hazırlanıyoruz. Fenerbahçe değerli bir camia. Fenerbahçe deplasmanı zor olacak. Son bir senede 4 galibiyet aldık ama ondan önce de galibiyetim yoktu. Fenerbahçe'ye karşı kazanmak, hele kupayı kazanmak çok değerliydi." 

Buruk, ligde kalma barajını kestiremediklerini aktararak, "Alttaki takımlar 24 puanda. Bu 37'ye varabilir. Daha yukarı da çıkabilir. Geçtiğimiz yıllara göre daha yüksek bir baraj var. Ligde kalma yarışının yüksek puanla olacağını düşünüyorum. Her takım küme düşme korkusunu yaşıyor. Çok ciddi ve aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Aşağıdan uzaklaşıp yukarıları yakalamalıyız." şeklinde konuştu.

- "Sözleşme konuşmak için erken"

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Buruk, bu konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Ben burada çok mutluyum. Sözleşme konuşmak için erken. Geldiğimizden bu yana verilen destek, şehirde oluşturulan hava, futbola olan sevginin artması, stattaki hava... Birlikte bir yola çıktık. Bize inanılmaz bir destek var. Genel olarak burada çok mutluyuz. İlk hedefimiz ligde hedefe ulaşmak. Bu mutluluğu, başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Bizle sözleşmesi biten oyuncular da var. Bu dönem bunları konuşacağımız dönem değil. İşimizi iyi yapıp, ardından gelecek sezon planlamasını yapacağız."

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