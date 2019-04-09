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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.04.2019 - 00:16, Son Güncelleme:

Okan Buruk'tan Beşiktaş yanıtı! Transfer...

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Okan Buruk'tan Beşiktaş yanıtı! Transfer...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 7-2 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Kendi sahamızda aldığımız 7-2'lik sonuç, bizim için çok acı oldu." dedi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmanın sonucunun kendilerini çok üzdüğünü belirtti.
Buruk, beklenmeyen bir sonucun ortaya çıktığını vurgulayarak, "Kendi sahamızda aldığımız 7-2'lik sonuç, bizim için çok acı oldu. Oyunu belki 4-2'ye kadar çok rahat bir şekilde domine eden, rakip ceza sahasında 37'ye yakın topla buluşmuş, 17 şut atmış, yüzde 60 topla oynamış, 25 orta yapmış bir takım olarak 7-2'lik bir mağlubiyetimiz var. Rakibin de 11 şutta 11 isabeti var. Bunların da 7'si gol olmuş. Beşiktaş'ın hakkını vermek lazım. Uzaktan çok güzel goller attılar. Bunlar da futbol adına görsel olarak çok önemliydi." diye konuştu.

Rakibin özellikle ilk iki pozisyonda gol attığını kaydeden Buruk, "İkinci yarı yine aynı şekilde rakibimizi kaleye getirmemiştik. Burada 3 ve 4'üncü golleri yedik. Net ofsayt olduğu gözüküyor. Sistemde yazılım hatası olduğu söyleniyor. Bu yazılım hatasından dolayı iki golde de çizgi çizilmedi ama VAR kameralarının karşısında olan hakemler belki çizgi çizilmese bile bunların ofsayt olup olmadığını tespit edebilirdi. Belki açıklama gelecektir ama iki gol de ofsayt gibi görünüyor. Zaten maç içinde de tribünden izleyenler iki golde de ofsayt diye bize söyledi." şeklinde görüş belirtti.

Maçın kırılma anının yenilen 3 ve 4'üncü goldeki ofsayt tartışmaları olduğunun altını çizen Buruk, şöyle devam etti:

"Bizi 'VAR sisteminde problem var, hata var. Haberiniz olsun. VAR sistemi doğru çalışmıyor' diye uyaran olmadı. Bunun yardımcı hakemlere de söylenmesi gerekirdi. Çünkü yardımcı hakem VAR sistemindeki hatayı bilseydi belki ofsaytı kaldıracaktı. Ofsaytı biraz VAR'a bıraktı. İki golde de bizim adımıza şanssızlık oldu. Daha önceden yine VAR sistemine gidilip Fenerbahçe maçında ofsayt olan pozisyon 'ofsayt değil' diye karar verilmişti. O yüzden VAR'ın buradaki değerlendirmesi de başındaki hakemlerin değerlendirmesi de bazen hatalara yol açabiliyor."

Beşiktaş'ı tebrik eden Buruk, "11 şutun 11'inde de kaleyi bulmak büyük bir başarı. Biz 4. gole kadar iyi oynadık. Beşiktaş'ın giren oyuncuları sonuca etki etti, katkı sağladı. Biz de tam tersine oyuncu değişikliklerinden sonra sıkıntı yaşadık. Giren oyuncularımızın maça yüzde yüzlerini vermemesi bizim adımıza sıkıntılara yol açtı. Maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık ama olmadı, üzüntülüyüz. Defansı da suçlayamam. Tabii ki savunmada hatalarımız var. 4'üncü golden sonraki goller bize yakışmayan durumdu ama ofsayttan 2 gol yiyorsunuz. 'Niye bıraktınız?' diye oyuncuları da suçlayamam. Oyuncu çizgi teknolojisi çalışmıyorsa bunu bilemez. Maçın üzüntüsünü yaşıyoruz. Üzüntülü bir gece yaşadık." ifadelerini kullandı.

VAR'ın çalışmadığının kendilerine söylenmesi gerektiğinin altını çizen Buruk, "Böyle kural var. Bu, Şampiyonlar Ligi'nde de oldu. Arıza olduğunda gelip söylenir, ondan sonra oyuncular, hakemler buna göre hareket eder. Bugün niye söylenmedi onu da bilmiyoruz. Bir açıklama yapılacaktır ama orada belki çizginin çalışmasına bile gerek yoktu. Gözle ekrandan izleyip karar verebilirlerdi. İki pozisyon da ofsayt gibi görünüyor. Kulübümüz gerek varsa onunla ilgili gerekli başvuruları yapacaktır." şeklinde konuştu.

Buruk, bir basın mensubunun, isminin Beşiktaş Teknik Direktörlüğü için telaffuz edilmesi ile ilgili sorusu üzerine, kötü bir gecenin ardından üzgün olduğunu ve transfer konuşmanın doğru olmadığını ifade etti.

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