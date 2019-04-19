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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.04.2019 - 18:51, Son Güncelleme:

Okan Buruk'tan Başakşehir sözleri

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Okan Buruk'tan Başakşehir sözleri

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, hedeflerinin ilk 5’e girmek olduklarını dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Lig'in 29. hafta karşılaşmasında 21 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir’in konuğu olacak. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-mavili ekibin Teknik Direktörü Okan Buruk, "Şöyle bir algı var. Şampiyonluğa oynayan takımların kaderini oynayacakları rakiplerinin belirleyeceği düşüncesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Herkes kendi geleceğini kendisi belirleyecektir. Biz de Rizespor'un başarısı için mücadele ediyoruz, ilk 5 sıranın içerisinde yer almayı istiyoruz. 5'inci sıradaki takımla aramızda 1 puan var. Bizim hedefimiz; lig sonuna kadar 5'inciliği kovalayıp lig bittiğinde bu hedefe ulaşmak olacaktır. İkinci yarıya başlarken 12 puanı olan bir takımdık. Şu an ikinci yarıda topladığımız 25 puan ile birlikte 8'inci sıraya yükselen bir takım oldu. Üzerimizde bunun özgüveni var. İkinci yarıya başlarken hedefimiz ligde kalmaktı ancak şu anki tabloda ilk 5 için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başakşehir maçında puan almak için mücadele edeceklerini dile getiren Buruk, "Evimizde oynadığımız son maçı kazandık. İstanbul'a bunun özgüveni ile gideceğiz. Çok zor bir mücadele olacak. Ligin liderine karşı oynayacağız. Nasıl oynayabileceğimizi, kendi artılarımızı ve rakibimizin gücünü biliyoruz. Bu doğrultuda Başakşehir'den puan almak için sahaya çıkacağız” dedi.

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