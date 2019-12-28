Okan Buruk'tan Arda Turan için transfer itirafı!

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 17. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı 5-1’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa’nın çekinilen bir takım olduğunu söyleyen Buruk, “Maç öncesi maça geçen haftaki gibi başlarsak, erken gol bulursak işimizi daha kolaylaştırırız demiştim. Erken 2 gol bulduk. 10. dakikada 2-0 olması. 30’a kadar 4’ü bulduk. Daha sonra rakibi kalemize getirdik. İkinci yarı başında da rakibe bunları yaptırdık. Oyunun büyük bölümünde üstün oynadık. Rakibin de pozisyonları vardı. İyi takıma karşı oynadık. Rakip, beğendiğim ve çekindiğim bir takımdı. Böyle net bir galibiyet almak bizim için çok sevindirici” şeklinde konuştu.



“Bütün çabamızı kupa kaldırma hedefiyle sürdüreceğiz”

Okan Buruk, ikinci yarı ilk yarıda gösterdikleri performanslarını sürdürmek istediklerinin altını çizerek, “Başakşehir lige iyi başlayan takımdı, belki sonunda kaybeden takımdı. Bu sene lige kötü başladık, inşallah sonunu iyi bitiririz demiştik. 15 haftalık bölüm bizi tabii ki tatmin etti. Daha yüksek puanları da yakalayabilirdik. Şu andaki hedefimizi aynı coşkuyu ikinci yarıdan itibaren de sürdürmek istiyoruz. Çok zorlu bir fikstür bizi bekliyor, lig maçları, Avrupa, Türkiye Kupası maçları bizi bekliyor. Bu zorlu fikstürün sonunda üç tarafta da hedefimiz en yukarıya çıkmak. Nereye gideriz bilemeyiz ama bütün çabamızı kupa kaldırmak üzerine sürdüreceğiz" diye konuştu.



“Devre arasında 1-2 takviye yapabiliriz”

Buruk, devre arası takıma yapacakları takviyeler hakkında gelen soruya ise şu yanıtı verdi:

“En büyük transfer aslında içeridekileri oynatabilmek. Son haftalara baktığımızda Demba ve Elia’yı iki transfer olarak kabul ediyorum. Belli bölümlerde kendi performanslarını daha yakalayamamış iki oyuncu bize performans sağladı. Bize katkı sağlayacak isim olursa bu anlamda düşünürüz. Yönetim ile oturup konuşacağız. İlk isteğim elimizdekileri kullanmak. Bizden ayrılmak isteyenler olabilir. Öyle olursa da yerlerini doldurmaya çalışacağız. Takviye yaparsak 1-2 tane yapabiliriz.”



“Arda için açılacak olan yeni sayfa daha iyi olabilir”

Deneyimli çalıştırıcı, ismi Galatasaray ile anılan oyuncusu Arda Turan ile ilgili sorulan soruya, “Arda ile ilgili hem başkanımız hem ben konuştum. Arda'nın yeni bir başlangıca ihtiyacı var. Arda bu anlamda kendini daha motive edecek kendine yeni hedefler koyabilecek durumda. Arda sezon başından beri çok çalıştı, formayı tekrar almak için hep iyisini yaptı. Bizde de zaman zaman yer aldı zaman zaman almadı. Onun olduğu bölgede çok oyuncu olduğu için, burada çok fazla oyuncu değişti. Elia, Gulbrandsen, Robinho oynadı. Bizde çok fazla oyuncu olduğu için belki ben de Arda'ya gereken şansı veremedim. Arda için açılacak yeni sayfa onun hedefleri doğrultusunda daha iyi olabilir. Burada en doğru kararı verecek olan yine Arda olacak" yanıtını verdi.

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