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Futbol
Haber Giriş: 05.01.2020 - 23:24,Son Güncelleme:/

Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması: "İzin verdik" | Transfer Haberleri

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Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması: "İzin verdik" | Transfer Haberleri

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Arda Turan ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, TRT Spor'un canlı yayınında Arda Turan hakkında konuştu.

Okan Buruk, "Arda Turan'ın motive olması, kendini iyi ve değerli hissetmesi gerekiyor. Alacağı her karara saygı duyacağımızı, yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu söyledim. Arda'nın da bu yönde düşünceleri var. Birkaç gün izin verdik, ne yapacağına karar verecek" dedi.

Ayrıca Okan Buruk, "Arda Turan, Beşiktaş'a gider mi sorusunu ise "Bilmiyorum" şeklinde yanıtladı.

Detaylar birazdan...

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