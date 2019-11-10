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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
10.11.2019 - 22:31, Son Güncelleme:

Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması

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Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, milli ara öncesi çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, "İyi bir yolda gidiyoruz.
Yükselişimiz oyun ve puan olarak devam ediyor. Çok önemli eksiklerimiz olmasına rağmen oyuncularımız bunu hissettirmedi." dedi.

MKE Ankaragücü'nün büyük takımlara karşı iyi ve dirençli bir oyun ortaya koyduğunu aktaran Buruk, "Bugün de maçın içinde oldular. Erken gol bulunca rahat olcağını düşünürken, ilk yarıda verdiğimiz pozisyonlar vardı. 'İkinci yarıda golü erken atarsak, maçı bitiririz.' dedik ama ikinci golü de geç bulduk. Daha rahat olacak derken, 2-1 olunca rakibimizin üzerimize geldiği son 4-5 dakikalık bölümü yaşadık. Oyundan memnunum. Çok zorlu bir tempo içerisinden çıktık ve milli takım arası öncesi bu maçı kazanmak önemliydi." diye konuştu.

Buruk, ikinci yarıda oyuna giren Arda Turan'ın performansıyla ilgili yöneltilen soruya ise, "Bütün oyuncularıma süre vermeye çalışıyorum. Arda da bugün girdikten sonra çok çaba sarfetti. Destek verdi. Bir sakatlıktan çıktı ve tekrar formunu bulmaya çalışıyor. İyi bir kadromuz var. Tüm oyuncularımız iyi niyetle bu takıma hizmet etmeye çalışıyor. Burada öncelikli olan takımın başarısı." yanıtını verdi.

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