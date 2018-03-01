Okan Buruk'a büyük şok! G.Saray...
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan rapor şöyle;
"TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un 27.02.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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