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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
29.11.2019 - 01:05, Son Güncelleme:

Okan Buruk yenilginin sebebini açıkladı!

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Okan Buruk yenilginin sebebini açıkladı!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-0'lık Roma maçının ardından konuştu.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta maçında İtalya temsilcisi Roma'ya 3-0 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, sakat oyuncularının yokluğunu hissettiklerini ve erken geriye düşmelerinin yenilgiyi getirdiğini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, "Özellikle önemli oyuncularımızın eksikliği, maça başladıktan sonra da sakatlıkların devam etmesi bizi zora soktu. Oyunu da tam oturtamadık, erken de geriye düştük. Bu da tabii ki bugünkü mağlubiyeti bize getirdi. Oyun içerisinde maçın başından itibaren çok planlamadığımız, istemediğimiz ama rakibin oynana göre oyuncularımızın çok fazla geriye yaslanması, oyunu tam istediğimiz gibi götüremememizi sağladı. 0-0'da yakaladığımız net pozisyonu gol yapabilsek ya da hakemin yanlış ofsayt kararı olmasa ve oyunu 1-1'e getirebilsek biraz daha oyuna ortak olabilirdik." ifadelerini kullandı.

Roma'yı aldığı galibiyetten dolayı kutlayan Okan Buruk, "Aramızda geriye düştükten sonra da oyun olarak çok büyük fark oluştu. Oyuncu kalitesi olarak çok büyük fark vardı ama oyun olarak da çok büyük fark oluştu. Maçın 90 dakikası boyunca oynadıkları oyunla galibiyeti hak ettiler, Roma takımını tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, gruptan çıkmak için son maçta Almanya'da Borussia Mönchengladbach'ı yenmeleri gerektiğinin hatırlatılması üzerine ise,

"Son maç tek maç, her takım her takımı her yerde yenebilir. Mönchengladbach kendi evinde Wolsfberger'e 4-0 kaybetti. Yenilmez bir takım değil, elimizden gelenin en fazlasını yapıp gruptan çıkmayı deneyeceğiz, çabalayacağız. Sakat oyuncularımızın takıma dönmesi bizim için önemli. Çok geniş bir kadromuz var gibi gözükse de performans olarak çok geniş bir kadromuz yok. Buradaki ana sorunlarımızdan biri de bu." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk, Gulbrandsen'in yerine Aziz Eraltay'ı oyuna almasıyla ilgili olarak ise, "Elimizdeki oyunculara baktığımızda tam olarak bize hangi oyuncu fayda sağlar diye düşündük. Rakibe çok fazla gelme şansı veriyorduk, savunma anlamında güçlenmek ve direk kaleye gidebilecek bir oyuncu düşünmüştük. Aziz Eraltay'ı da o anlamda oyuna aldık ama tam olarak oyun istediğimiz gibi olmadı. Opsiyonlarımızdan biri de sağ bek olarak Aziz Eraltay'ı kullanmaktı ikinci yarı da buna döndük. Bugün takım olarak, çok fazla etkili olamadık. İsimli oyuncularımız var ama etki olarak rakibin çok gerisinde kaldık." açıklamasını yaptı.


Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Çaiçara'nın yokluğunu hissettiklerini aktaran Buruk, "Defansif önlemleri fazla alarak, fazla tedbirli olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bugün Caiçara bizim için çok değerli bir oyuncu. Caiçara varken Uğur kadrodaydı, o da sakatlanınca sağ bek alternatifiniz kalmıyor. Orta sahadan bozup kullanabileceğimiz bir sağ bekte yoktu. O yüzden Ponck'un doğru seçim olacağını düşündük. Duran toptan İtalya liginin en çok gol atan takımına karşı oynadık. Defansif anlamda oynuyorsunuz derken, bugün yaptığımız en kötü şey defans yapamamaktı. Galatasaray maçında da defans oynayan değil, önde oynayan bir takımdık ve hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Böyle takımlara karşı geriye düşünce cevap vermek çok zordur, biz de onu yaşadık."

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