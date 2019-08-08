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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.08.2019 - 00:03, Son Güncelleme:

Okan Buruk ve Chedjou kırmızı kart gördü

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Okan Buruk ve Chedjou kırmızı kart gördü

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos takımına 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, karşılaşmanın sonunda kırmızı kart gördü. 

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına Okan Buruk'un yerine yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu katıldı. 

Saraloğlu, Okan Buruk ve Chedjou'nun maçın ardından soyunma odasına giderken gördükleri kırmızı kartla ilgili olarak şunları söyledi: 

"İki güzide kulüp, birbirine yakın ülke ve takımları Şampiyonlar Ligi maçı yapıyor, sahada ellerinden geleni yapıyorlar fakat yönetim anlamında ciddi bir sorun var. Hakemin maalesef maçın son bölümünde ve maçın gidişatında da verdiği kararların çok adil olmadığını düşünüyorum. Hakemin maçın sonunda da yaptığı davranışlar bizim açımızdan maçın önüne geçti. Maçın sonunda hem oyuncumuzu atması hem de hocamızı atması manidar, düşündürücü. Bilmenizde yarar var çünkü soyunma odasında ve koridorda nelerin olduğunu bilmiyorsunuz. Okan hocamız maçın hakemine şunu söylüyor, futbol oynuyoruz, İngilizce olarak 'We are playing football.' Attım seni dedi maçın hakemi. Artı bizim oyuncumuz Chedjou, 'Shame on you, ayıp sana' diyor, seni de attım diyor. Bu hatanın bize yapılmış olması bize ne kadar zarar veriyorsa futbola da bir o kadar zarar veriyor. İnanın Olympiakos takımına aynı davranışta bulunulsa aynı cümleleri sarfedeceğime kesinlikle inanabilirsiniz. Hakemin yıldırma politikası, gösterdiği kartlar oyuncularımızın daha sert oynamasını önledi. Biz 9 faul yaptık 4 sarı kart gördük, bir de kırmızı kart var. Rakip 15 faul yaptı, 1 tane sarı kartı var." 

Karşılaşmayı da değerlendiren İrfan Saraloğlu şu ifadeleri kullandı: 

"Olympiakos takımı sahada kendisine yakışır, Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol oynadı, iyi stratejiler uyguladılar, kendi becerileri ile bir maç kazandılar. Onların galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum ancak iki ayaklı maçın birini kazandılar. Bir maç daha var. Bizim için bir maç bitmiştir, ikinci maç başlayacaktır. İkinci maç için önemli hazırlıklarımız olacak. Pes etmeyecek bir anlayışımız var. Gücümüzle ikinci maçı bize yakışır oyunla oynayarak turu atlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bununla birlikte söyleyeceğim 10 kişi kalmamaza rağmen geri adım atmayan ve oyuna girip destek veren oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Teknik olarak söyleyebileceğim birkaç cümle var, rakibin kalecisini aşamadık, elimize geçirdiğimiz fırsatları değerlendiremedik ama burada rakip kalecinin başarısını gözardı etmemeliyiz. İkinci maça daha sıkı çalışarak, sahada 11 kişi kalarak bir maç bitirmek istiyoruz." 

İrfan Saraloğlu, Arda Turan'ın durumunun sorulması üzerine ise, "İki maçlık bir plan yapmıştık, Arda sakat değil, sakatlığı geçmiş durumda ancak oynayan arkadaşlarından antrenman sayısı düşük. Form durumu fena değil, iyi seviyede, ikinci maçta hocamız kendisine uygun gördü. İkinci maçta bizimle beraber olacak, katkıda bulunacağını tahmin ediyorum. Sakatlık sorunu yok." şeklinde konuştu. 

Saraloğlu, sakatlanarak oyundan çıkan Mahmut Tekdemir'in durumunun ise yarın yapılacak kontrolden sonra belli olacağını açıkladı. 

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