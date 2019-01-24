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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
24.01.2019 - 18:24, Son Güncelleme:

Okan Buruk: "Transfer dönemini verimli geçirdik"

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Okan Buruk: "Transfer dönemini verimli geçirdik"
Foto: İHA

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, ara transfer dönemini verimli geçirdiklerini dile getirerek düşme hattından biran önce çıkmak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü evinde Akhisaspor'u konuk edecek olan Çaykur Rizespor'da Teknik direktör Okan Buruk, bir an önce düşme hattının üstüne çıkmak istediklerini ifade etti. Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu hafta Akhisarspor ile karşılaşacağız. Daha sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağız. Bu iki hafta bizim için çok kritik. Üzerimizdeki rakiplerimizle oynayacağız. Bir an önce düşme hattının üstüne çıkmak istiyoruz. Amacımız ve isteğimiz bu. Bu hafta sahamızda oynayacağımız Akhisarspor maçında doğru, sabırlı, akıllı, istekli mücadele edip seyircimizin desteğiyle kazanmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

“Transfer dönemini verimli geçirdik”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Buruk, takıma katkı sağlayacak oyuncular aldıklarını ve ikinci devreye iyi başladıklarını dile getirerek, "Bize katkı sağlayacak önemli oyuncular aldık. Bunun yanında transfer bitene kadar bir şey yapar mıyız onunla ilgili de şu an bir düşüncemiz yok. Tekrar bir gözden geçirebiliriz. Özellikle savunmamızı ve orta sahamızı güçlendirdik. Hücum hattında bize destek verecek önemli oyuncuları kadromuza kattık. İyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu anlamda bize destek veren başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Takıma iyi oyuncular kazandırdığımızı düşünüyoruz. Futbolculuğunun yanında iyi, doğru ve düzgün karakterli oyuncular aldığımızı düşünüyorum. Bu, bizim için önemli. İyi ve alternatifli bir takım olacağız. Artık oyuncular arasında da rekabetin daha yüksek olduğu bir takım olacak. Bazen biri, bazen de diğeri oynayacak. Herkese süre vermeye çalışacağız ama güzel bir rekabet olacak. Buradan da inşallah Çaykur Rizespor kazanacak” dedi.

"Takımdan ayrılacak isimler var"

Takımdan ayrılacak isimlerin olacağını sözlerine ekleyen Buruk, "Belirlediğimiz ve konuştuğumuz oyuncular var. Kendilerine takım arayan oyuncularımız var. Onları da birkaç gün içinde sonuçlandırırız. Daha önce de üç arkadaşımız ayrılmıştı. Bizde şans bulamayacak oyuncular da umarım bir an önce kendilerine yeni kulüpler bulup futbol hayatlarını devam ettirirler"
şeklinde konuştu.

"Taraftarın gücüne inanıyoruz"

Buruk, taraftarların da kendilerine destek vermesini beklediklerini belirterek, "İyi transferler yapıldı. Bu takımı seven herkes, maddi ve manevi olarak bu takıma destek veriyor. Biz de saha çalışmalarını doğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. İnşallah taraftarımız da pazar günü oynayacağımız maçta stadı doldurarak takımımızı destekleyecektir. Taraftarın gücüne inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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