Okan Buruk, takviye istedi.

Erzurum ve Avusturya kamplarının ardından kendi tesislerinde çalışmalarına devam eden yeşil siyahlılar transferde golcü arayışına girdi.

Kamp döneminde forvet hattında sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Okan Buruk, "Eray, Alperen, Barbosa, Sergio ve Henrigue ile kadromuzu güçlendirdik. Ancak hücum hattında eksiklerimiz var. Bir an önce hazır bir golcü takviyesi yapacağız" dedi.

Geçen sezon Medipol Başakşehir'den kiraladıkları forvet Cikalleshi'yi tekrar kadrolarında görmek istediklerini ancak Avrupa'da mücadele eden Medipol Başakşehir'in, Arnavut golcüyü takımda tuttuğunu dile getirerek, "Transfer sezonunun bitmesine çok zaman var. Bizim kapımız her zaman Cikalleshi'ye açık" diye konuştu.

Öte yandan iç transferde Alper Uludağ'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşma ile feshedildi. Yeşil siyahlılar, son hazırlık maçında yarın Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de Altınordu ile karşılaşacak. Akhisar'da izinli Larson dışında eksik yok.

KOMBİNELER SATIŞA ÇIKIYOR

Akhisar Belediyespor'da 2017-18 sezonu kombine biletleri pazartesi günü satışa çıkacak. Yönetim kombine fiyatlarını kale arkası 120 TL, maraton tribünü 170 TL olarak belirledi. Kapalı ve VIP tribünü kombinelerinin yeni stadın oturma düzeni tamamlandığında açıklanacağı kaydedildi. Kombineler Akhisar Spor Salonu, passo.com.tr ve Manisa 19 Mayıs Stadı kombine satış noktasından yapılacak.



